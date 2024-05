SEVENTEENが7万人収容の日産スタジアムでコンサート、韓国ボーイズグループでは2組目. May. 27, 2024 08:46. by 金民 kimmin@donga.com. 男性13人組「SEVENTEEN」が25日と26日、日本日産スタジアムで「FOLLOW AGAIN TO JAPAN」コンサートを開いた。日本最大規模の公演場である日産スタジアムで韓国のボーイズグループが単独コンサートを開いたのは、東方神起以来2組目。26日、所属事務所のPLEDISエンターテインメントによると、今回のコンサートはSEVENTEENが今年3月から韓国と日本で行ったアンコールツアーの最後の行事だ。日産スタジアムは約7万人を収容できる日本最大の公演場で、先立って東方神起が2013年と2018年に同会場でコンサートを開いた。SEVENTEENのメンバー、ジョンハンは25日、コンサート終了発言で「2018年横浜アリーナで公演する時『もっと頑張って、後で日産スタジアムで公演しようね』と言ったが、今日意味のある公演場で思い出を作れて本当に嬉しい」と語った。同日の公演は、日本の映画館とライブストリーミングで生中継された。

