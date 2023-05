BTS、グループとして11ヵ月ぶりに新曲発表. May. 13, 2023 08:24. by イ・ソヨン記者 always99@donga.com. グループBTS(防弾少年団)が12日午後、メンバー7人全員が参加した新曲「The Planet」を発表した。最近メンバーの一部が軍に入隊したBTSがグループとしてで新曲をリリースするのは昨年6月の「Yet to come)」以来11ヵ月ぶり。所属事務所のビッグヒットミュージックは新曲について、「BTSメンバー7人7色の個性と清涼なボーカルが調和を成す」と紹介した。曲はメンバーのジン(本名キム・ソクジン、31)とジェイホープ(本名チョン・ホソク、29)が入隊する前に録音を終えた。「The Planet」は14日からSBSで放映される予定の国産アニメーション「ベスティアンズ(BASTIONS)」の主題歌。歌詞は環境を破壊する悪党を退けるヒーローの物語を描いたアニメのテーマと接している。「君と僕の小さな星/今傷んでいる」など、地球の大切さアピールするメッセージを込めた。

