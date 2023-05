BTSシュガのソロアルバム「D-DAY」がビルボード2位. May. 03, 2023 08:26. by イ・ホジェ記者 hoho@donga.com. グループBTS(防弾少年団)メンバーのシュガ(写真)が初の公式ソロアルバム「D-DAY」で米国のビルボードメインアルバムチャートである「ビルボード200」2位に上がった。これは先月「ビルボード200」で2位に上がり、韓国のソロ歌手として同チャート最高記録を立てたBTSジミンと同じ成績だ。ビルボードは1日(現地時間)、「D-DAY」が14万枚売れ、2位につけたと発表した。シュガはこれで「ビルボード200」10位内に入ったBTS3人目のメンバーになった。これに先立ってジミンは「フェイス(FACE)」で2位、RMは「インディゴ(Indigo)」で3位にそれぞれランクされた。今週の1位は米国歌手モーガン・ウォーレンの「One Thing at a Time」だった。「ビルボード200」は現実アルバムの販売枚数とストリーミング再生回数を換算して順位を集計している。

