尹大統領が米上下両院合同会議で演説、写真撮影とサイン求める議員に囲まれ退場に１０分

尹大統領が米上下両院合同会議で演説、写真撮影とサイン求める議員に囲まれ退場に10分. April. 29, 2023 10:16. by 張寬錫 jks@donga.com. 「BTS beat me to the White House. But I beat them to Capitol Hill(ホワイトハウスには私よりBTSが先に行きましたが、米議会には幸いにも私が先に来ました).」27日(現地時間)、米ワシントンの連邦議会議事堂2階の下院本会議場。薄紫色のネクタイとハンカチーフを身に着けた尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が上下両院合同会議での演説でこのように言うと、会場からは笑いが起こった。12年ぶりに行われた韓国大統領の米上下両院合同会議での演説は、尹大統領の英語スピーチでも話題となった。尹大統領の知人は、「人の発音は一朝一夕には変わらない」とし、「尹大統領は基本的に英米文化に積極的で好奇心があるので、自然に英語の話法にも関心が高い」と話した。尹大統領は学生時代からポップソングが好きで、米国のシンガーソングライター、ドン・マクリーンの「アメリカン・パイ」を覚えたりもした。平素から「重要な仕事をしたいなら、語学を怠らないように」とアドバイスもする。上下両院合同会議での演説の準備にもかなりの時間を割いたという。演説の方向性と輪郭を先に構想し、これを英語で表現する際は「できるだけ簡単に書くこと」を原則とした。尹大統領の演説の日程を調整した「1990年代生まれ」のキム・ウォンジプ行政官がこれを水面下でサポートした。尹大統領は、オバマ元大統領やレーガン元大統領など歴代米大統領の演説もチェックした。中でもケネディ元大統領の演説を最も好んだ。ケネディ大統領の就任演説の一節は尹大統領の演説文にも引用された。尹大統領は、演説中に故ウィリアム・ウェーバー予備役大佐の孫娘であるデイン・ウェーバー氏の名前を呼んで席から立つよう要請し、「私も映画『トップガン』、『マーヴェリック』、『ミッション・インポッシブル』がとても好きだ」とも述べた。26回のスタンディングオベーションを含む57回以上の拍手と歓声が続いた。演説を終えて退場する尹大統領を囲む米議員らの握手とサインの要請、記念撮影も10分間近く続いた。上院議長として現場で尹大統領の演説を見守ったハリス副大統領は、その後の国賓昼食会で、「尹大統領のリーダーシップが両国の発展を可能にした」と述べ、「独裁政治と侵略が横行するこの時代に尹大統領のリーダーシップは非常に重要だ」と強調した。ケビン・マッカーシー米下院議長も、「今日の演説は韓米同盟をさらに強化する歴史的な一歩だ」と評価した。

