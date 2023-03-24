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世界最古１７５９年のハレー彗星観測記録、ユネスコ登録を推進
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世界最古１７５９年のハレー彗星観測記録、ユネスコ登録を推進
Posted March. 24, 2023 08:49,
Updated March. 24, 2023 08:49
世界最古１７５９年のハレー彗星観測記録、ユネスコ登録を推進. March. 24, 2023 08:49. by チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com. 朝鮮時代の天文観測記録である星変測候単子に掲載された１７５９年のハレ－彗星観測記録。彗星の位置と移動経路、明るさ、尾の長さなど多様な情報が含まれている。韓国天文研究院提供
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朝鮮時代の天文観測記録である星変測候単子に掲載された１７５９年のハレ－彗星観測記録。彗星の位置と移動経路、明るさ、尾の長さなど多様な情報が含まれている。
韓国天文研究院提供
チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com
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