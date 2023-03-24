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世界最古１７５９年のハレー彗星観測記録、ユネスコ登録を推進

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世界最古１７５９年のハレー彗星観測記録、ユネスコ登録を推進

Posted March. 24, 2023 08:49,   

Updated March. 24, 2023 08:49

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朝鮮時代の天文観測記録である星変測候単子に掲載された１７５９年のハレ－彗星観測記録。彗星の位置と移動経路、明るさ、尾の長さなど多様な情報が含まれている。

韓国天文研究院提供


チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com

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