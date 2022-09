エミー賞が終わっても冷めない「イカゲーム」フィバー. September. 15, 2022 08:07. by 金哉希 jetti@donga.com. ネットフリックスのオリジナル韓国ドラマ「イカゲーム」が非英語圏ドラマで初めて米放送界最高権威賞であるエミー賞の6冠を達成し、イカゲームチームに対する世界の関心が集まっている。エミー賞のアフターパーティーから授賞式のファッションまで、彼らの一挙手一投足がSNSで話題を集めている。12日(現地時間)の授賞式直後にネットフリックスの主催で開かれたアフターパーティーの主人公は、イカゲームでエミー賞の助演男優賞にノミネートされた俳優の呉永洙(オ・ヨンス)氏(77)だった。パーティーで呉氏は「ロボットダンス」を披露し、話題となった。米国の有名作家で弁護士のミーナ・ハリス氏は13日、ツイッターに、「O Yeong-su cutting it UP」(呉永洙がはしゃいだ)という言葉と共に35秒間の動画を投稿した。動画には、呉氏がブルーノ・マーズとアンダーソン・パークによる新ユニット、Silk Sonic(シルク・ソニック)の楽曲「Leave the Door Open(リーブ・ザ・ドア・オープン)」に合わせてキレキレのダンスを披露する様子が映っていた。人々は呉氏を取り囲み、歓声と拍手を送った。この動画はツイッターで視聴回数が55万回を超えた。パーティーには、ネットフリックスのテッド・サランドス最高経営責任者(CEO)をはじめ、エミー賞にノミネートされた俳優や受賞した俳優、関係者らが参加した。助演女優賞にノミネートされたイカゲームのチョン・ホヨン氏は、衣装で注目された。モデル出身のチョン氏は、授賞式で多彩な色のビーズドレスを身に着けた。頭には朝鮮時代の王妃などがつけた装飾品「チョプチ」を連想させる花飾りをつけた。米ファッション誌「コスモポリタン」は、エミー賞授賞式のベスト、ワーストドレッサーを選ぶ記事で、チョン氏をベストドレッサーのトップに挙げた。コスモポリタンは、「シックでスタイリッシュだ。頭の花飾りは奇抜だった」と評価した。ファッション誌の米版「VOGUE」は、「眉毛の上まで下ろした前髪とカールされたボブヘアをクリスタルのフラワーブローチで結んだチョン氏は、視線を引きつけた」と伝えた。チョン氏が身に着けたドレスや髪飾り、鞄は、彼女がグローバルアンバサダーを務めるルイ・ヴィトンがカスタムメイドした。アジア国籍の俳優で初めてエミー賞主演男優賞を受賞した李政宰(イ・ジョンジェ)氏にも関心が集まっている。李氏は、「スター・ウォーズ」のドラマシリーズ「アコライト」の主人公にキャスティングされている。ハリウッドの大手制作会社のラブコールも相次ぐとみられる。昔の映画も再上映される。今月、李氏の映画デビュー作「若い男」(1994年)が28年ぶりにデジタルリマスター版でリリースされる。

