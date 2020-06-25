韓国戦争時の陸軍作戦計画が国の登録文化財に指定. June. 25, 2020 08:17. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓国戦争当時の陸軍作戦計画などの戦争記録物が、国の登録文化財に指定された。陸軍と文化財庁は２４日、韓国戦争７０周年を迎えて、当時の記録物を文化財（国家登録文化財第７８７号）に登録し、これを一般に公開すると発表した。近現代史の戦争記録が文化財に登録されたのは今回が初めてだ。陸軍記録情報管理団の保存書庫で管理している戦争記録物は計７５２１件であり、枚数は８万枚に上る。今回の文化財指定記録物は、１９５０年６月２５日の戦争勃発時から１９５３年７月２７日の停戦協定締結までに作成された作戦計画、命令、戦闘日誌、陸軍本部の定期作戦報告などだ。陸軍は、ファサルモリ（矢尻の意）高地、白馬（ぺクマ）高地、白石山（ぺクソクサン）の戦いなど、激しかった激戦の現場を示すさまざまな資料が記録物に含まれていると説明した。例えば、ファサルモリ高地の戦いの記録には、地形情報や作戦概要、戦闘戦力配置図、戦闘経過略図などが含まれている。当時警察、国民防衛軍、海軍、海兵隊、空軍などの戦争記録と、米軍参戦指揮官の戦争日記も含まれた。これらの記録は、２５日から国立中央図書館、国会図書館などで閲覧できる。

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