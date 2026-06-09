“股票印钞”也“无需交税”，这公平合理吗？



“韩国综合股指（KOSPI）5000，来试试吧！”同一句话，何时、由谁说，给人的感觉会天壤之别。一年前李在明总统这么说时，那是韩国股市总有一天终会达到的希望的象征。但上个月三星电子工会成员们以罢工为武器这么说时，听起来就像是在诅咒，试图将市场推向毁灭。一年时间急剧变化的“KOSPI 5000”评价表明，韩国资本市场的体量和股价底端已大幅上升。



实际上，随着以三星电子和SK海力士为中心股价大幅上涨，以所谓“印钞”水平增加资产的人也大幅增加。韩国股市摆脱根深蒂固的低评价和“箱体行情”束缚实现腾飞，是值得欢迎的事情，但同时必须提出一个令人不快的问题：通过股票获利数亿韩元，却不缴纳一分钱税，这种制度真的公平合理吗？重新引进金融投资所得税的讨论再次升温的原因也在于此。



金融投资税是通过股票、基金等金融投资获得的收益超过5000万韩元时，用收益的20%-25%缴纳税金的制度。2020年《所得税法》修订案通过后，原计划从2023年开始实施，但由于遭到强烈反对，先是实施日期被推迟2年，2024年底经朝野协商干脆被废除。2010年以后股市年均收益率仅为3.3%，很多人不满，说收什么税，也很担心大客户流失导致韩国股市崩溃。也有人提出妥协论，如果韩国综合股指超过4000点，就进行讨论。如今，韩国股市已经远超基准线，还实施了人称比税金更为重要课题的修改《商法》等资本市场先进化措施。拖延税金的借口已经消失。



政府目前还持保留态度。副总理兼财政经济部长具润哲划清界限说：“这是在充分具备市场条件的时候要讨论的课题。”这是岳父以女儿的个子不够高为由推迟举办婚礼的逻辑。即使韩国综合股指达到10000点，也会出现“仍被低估”或“会给股市泼冷水”的主张。不能无所作为地坐视不管，而是要提出市场可以预测和应对的明确发展蓝图，并说服他们，这才是负责任的态度。



可以考虑以纳入摩根士丹利资本国际（MSCI）发达市场指数为标准的方案。如果韩国市场被认定为“先进市场”，以跟踪该指数的被动资金为中心，预计将有约300亿美元资金稳定流入韩国市场。韩国政府目前正寄望于本月被列入观察对象名单，并以最快于明年正式纳入为目标。被纳入发达市场指数的大部分国家，都已建立较为严密的资本收益税征收体系。如果努力实现资本市场先进化、把获得国际社会认可之时作为“金融投资税征税元年”，也能给投资者充分的名义和准备时间。



当然，这并不是说要恢复过去的金融投资税法案。当时在细节上也存在很多不足。要精巧地匹配虚拟资产或房地产等其他资产群的征税平衡性，还要制定抑制短期投机、引导长期投资的税制优惠。超越单纯收税的一维接近，需要对资本市场课税体系进行全面改造。



当然，没有投资者会欢迎缴税。但是，对劳动收入、事业收入毫不客气地征税，却只对资本收入例外，是不合理和不公平的。我们不能只看1400万散户投资者的眼色，永远回避租税正义。为了走向真正的发达股市，现在应该认真讨论公正的课税问题。

