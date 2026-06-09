尹锡悦涉嫌谎称“从未与妻子一道与建真法师见面”……特检求刑2年

针对尹锡悦前总统涉嫌在2022年第20届总统选举前夕谎称“从未与妻子金建希一道见过建真法师全圣培”，韩国特检请求法院判处其有期徒刑2年。首尔中央地方法院刑事合议21庭（庭长法官赵舜杓）8日审结尹锡悦涉嫌违反《公职选举法》一案，特检（特别检察官闵中基）组表示：“尹锡悦在审理中还不断改口，欺骗国民和法庭，因此有必要进行严厉依法处罚。”特检组表示：“（尹锡悦）说自己没有和金建希一起见过全某，意思是和全某没有什么交情。但调查结果显示，被告人（尹锡悦）夫妇和全某的关系非常密切。”特检强调：“在第20届总统选举过程中，共同民主党候选人李在明和国民力量党候选人尹锡悦的支持率数次持平，不相上下。应该认为，案的公诉事实发言对选举结果产生了影响。”尹锡悦在第20届总统选举前夕的2022年1月17日接受媒体采访时，发言大致意思为“虽然认识全某，但从未和妻子一起见过面”。特检认为该发言不属实，将尹锡悦移交审判。尹锡悦还涉嫌谎称没有给亲信、前检察长尹大镇的哥哥、前龙山税务署署长尹佑镇介绍过律师。但尹锡悦在最后陈述中否认嫌疑，表示“没有虚假回答”，认为从当时的采访脉络来看，“是否和金建希一起与全某见过面”的问题，是针对2022年1月1日在汝矣岛大河大厦举行的国民力量党紧急对策委员会新年活动而提出的问题。尹锡悦主张，此次活动中没有与金建希一起与全某见面，因此不是虚假发言。如果尹锡悦被判罚款超过100万韩元的当选无效刑，国民力量党要向中央选举管理委员会返还在第20届大选中获得的397亿韩元选举费用。对尹锡悦的一审宣判将于7月27日举行。宋慧美记者 1am@donga.com