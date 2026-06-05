国际论坛开幕之际，乌克兰用无人机发动攻击俄第二大城市圣彼得堡

在3日被称为“俄罗斯版达沃斯论坛”的圣彼得堡国际经济论坛开幕当天，乌克兰用无人机袭击了俄罗斯第二大城市彼得堡一带。俄罗斯总统普京也计划于5日出席该活动，并发表主题演讲。在美国主导的、旨在结束乌克兰战争的谈判今年2月因美国-伊朗战争余波而中断的情况下，俄乌两国间的交战呈现出激化趋势。乌克兰总统泽连斯基3日在社交媒体X上公开了因轰炸而冒烟的石油储藏设施视频，并写道：“夜间俄罗斯领土内的主要设施受到了（乌克兰军队的）攻击，彼得堡石油码头也包括在内。”他还将此次袭击定性为对前一天俄罗斯空袭的“正当回应”，并表示：“为了结束战争，已经做好了与普京总统直接对话的准备。”俄罗斯前一天用73枚导弹和656架无人机袭击了乌克兰全境，造成至少23人死亡、130多人受伤。俄罗斯承认当天发生了大规模攻击，但没有公开主要设施的损失规模。据分析，乌克兰的此次攻击是针对俄罗斯政府每年主办的圣彼得堡国际经济论坛。今年将有包括乌兹别克斯坦和坦桑尼亚总统在内的130个国家的约2万人参加。袭击距离论坛举办地约16公里，彼得堡机场暂时停止运营，市中心到处可见黑烟。但据《纽约时报》报道，论坛正在按原计划进行。与此同时，北约秘书长吕特同日访问乌克兰首都基辅，与泽连斯基举行联合记者会，表示“乌克兰继续坚决抵抗，在战场上取得成果，俄罗斯越来越迫切”。他还表示，“遗憾的是，俄罗斯没有停止的迹象”，主张俄罗斯青年被不当交易出卖，参战时很有可能得不到应有的训练和补给而战死。对此，俄罗斯外交部副部长谢尔盖•里亚布科夫在同一天的圣彼得堡国际经济论坛活动中对记者们警告说：“如果俄罗斯领土受到攻击，有可能使用核武器。”他说：“俄罗斯联邦的军事主义等非常明确地显示出可以使用武器的极端情况。即使攻击者是没有核武器的国家，在最坏的情况下，也会出现使用核武器应对的结果。”不过，里亚布科夫也表示，希望在美国总统特朗普任期内稳定与美国的关系。安圭永记者 kyu0@donga.com