小鹿岛两位天使的奶粉桶和面包模具，原样保存40年奉献

“小鹿岛就是玛格丽特的生命本身。回到祖国奥地利后在疗养院时，她也很喜欢聊小鹿岛的事。如果她知道自己在护理时使用的物品在韩国被选为预备文化遗产……她一定会非常平静、克制，但亲切地回应。”“小鹿岛的天使”玛格丽特•皮莎雷克（1935∼2023）的弟弟诺贝特先生（85岁）代替离世的姐姐，于1日向《东亚日报》吐露了心声。去年11月，国家遗产厅将在全罗南道高兴郡小鹿岛40多年来护理汉森病（麻风病）患者的奥地利护士玛格丽特和玛丽安娜•施特格（92岁）的治疗及护理用具选为预备文化遗产。上月，“玛丽安娜与玛格丽特”社团法人向玛丽安娜和玛格丽特的遗属转交了相关证书。被选定为“小鹿岛玛丽安娜与玛格丽特治疗及护理用具”的物品中包括面包模具和奶粉桶。两位女士在患者生日时，会烤制她们家乡的庆祝面包“咕咕霍夫（Gugelhopf）”。因其形状中间完全通透，患者们也称之为“尿壶面包”。据玛丽安娜•玛格丽特宣教事业推进委员会委员长金然埈透露，玛丽安娜上月收到证书后回忆道：“为了共同庆祝生日，我们制作了可以插蜡烛的咕咕霍夫。看到他们高兴的样子，我感受到了更大的爱和感谢。”德国产的面包模具两侧装有略显粗糙的把手。这是两位女士因需频繁大量烤制咕咕霍夫，为方便使用而另行加装的。遗产厅近现代遗产科解释说：“尽管当时麻风病患者居住区与医院官舍被严格分隔，但两位女士仍会邀请患者到家中，切开咕咕霍夫为他们庆祝生日。”洗脸盆、指甲刀、注射器等治疗和护理所用到的68件物品也是需要保存的预备文化遗产。这些物品主要在取玛格丽特和玛丽安娜名字首字母被称为“M治疗室”的儿童治疗室中使用。据《小鹿岛的玛丽安娜与玛格丽特》（成基英著）记载，两位女士每天清晨用水壶烧开奶粉，巡走病房，并将麻风病患者的手脚浸泡在洗脸盆里软化后，为他们修剪指甲。遗产厅评价称：“这是在恶劣的医疗环境和社会偏见下，将患者作为有尊严的存在来对待，体现了以人权为中心的护理案例。”被选定的物品将在高兴郡的“玛丽安娜与玛格丽特纪念馆”等地保存和管理，并计划于10月在维也纳韩国文化院和因斯布鲁克天主教妇女会等地以复制品形式展出。预备文化遗产制度是将未满50年的文化遗产中，能够代表近现代历史与文化价值者选定并予以管理的一项制度，去年首次公布了10件。今年年底前后将公布第二批名单。李智润记者 leemail@donga.com