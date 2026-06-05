官民“韩国团队”承揽4万亿韩元美国海洋成套设备项目

韩国政府、公共机构和民间企业共同承揽了规模约4万亿韩元的美国海洋成套设备项目。国土交通部4日宣布，同气候能源环境部、海洋水产部等一起，于1日（当地时间）承揽了美国路易斯安那州浮式液化天然气设备（FLNG）海洋成套设备1号机建设项目。FLNG是在国内造船厂建造后，安装在当地海域，将气田生产的天然气进行液化、储存和装卸的设备。该项目位于路易斯安那州沿岸约74公里海域，年产规模为440万吨液化天然气（LNG）。项目总投资额为48亿美元（约7万亿韩元），三星重工业承担设计、采购、施工（EPC），在总项目费中承揽了28亿美元（约4万亿韩元）。建设期为5年，运营期为25年。此次项目还应用了韩国企业的环保设计技术。代表性的技术包括：将燃料燃烧后废气中的氮氧化物还原为氮气和水以减少排放的“选择性催化还原法”，以及回收废弃余热后生产蒸汽和电力以最大限度实现能源再利用的“余热回收锅炉”等。据政府介绍，该项目是涵盖金融、施工、运营全过程的投资开发型项目。在全球资产管理公司贝莱德主导的基金中，韩国海外基础设施城市开发支援公社（KIND）、绿色基金和韩国海洋振兴公社投资了1.5亿美元（约2200亿韩元）。金恩智记者 eunji@donga.com