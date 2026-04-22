奢侈品市场激增…也应培育韩国本土“爱路香”



在韩国消费者中被誉为三大奢侈品的“爱路香”（爱马仕、路易威登、香奈儿）去年齐创历史最高业绩。爱马仕韩国去年销售额达1.1251万亿韩元，同比增长16.7%，史上首次跻身“销售额万亿俱乐部”。营业利润为3055亿韩元，增长14.5%。



香奈儿韩国首次突破2万亿韩元大关。销售额为2.0126万亿韩元，营业利润为3358亿韩元，分别同比增长9.1%和24.6%。路易威登韩国也创下1.8543万亿韩元的历史最高销售额，同比增长6.1%。营业利润为5256亿韩元，增长35.1%。表现强劲的并非只有“爱路香”。受珠宝首饰偏好趋势影响，宝格丽韩国销售额增长37%，蒂芙尼韩国增长19%。以高价手表著称的劳力士韩国销售额也增长25%。



最大原因在于被称为“N次涨价”的频繁调价行为。以香奈儿为例，仅去年一年就五次上调珠宝、杂货等商品价格。奢侈品品牌销售人员称“今天是价格最低的一天”，消费者便心甘情愿地打开钱包。



对于海外奢侈品牌在萧条中逆势增长的景象，业界目光中充满了惋惜。因为在奢侈品市场上，韩国品牌存在感缺失。“爱路香”等品牌将在韩国赚取的大部分利润以海外分红形式转出，仅拿出微乎其微的金额用于社会贡献，每当受到批评时，这种惋惜情绪便愈发强烈。



韩国能否拥有自己的“爱路香”？奢侈品业界一位相关人士反问道：“美国品牌虽有名，但算不算奢侈品？”其意是，单纯昂贵的产品并非奢侈品。这需要世界级的设计师、能够生产高级服装或配饰的制造业基础。还需要超越逐利的企业经营哲学，如路易威登强调的“匠心精神（Savoir Faire）”，或香奈儿将自身定义为某种“文化遗产”。此外，国家或城市需拥有足以吸引全球各地人士至少到访一次的品牌价值。



从中国的情况看，韩国也不应放弃。贝恩咨询公司发布的《2025年中国奢侈品市场》报告指出，在海外品牌销售额萎缩的同时，“Songmont”等中国本土品牌正在填补市场空缺。报告称“当前中国正基于自身认同重新定义奢侈品”，时尚界则认为中国本土奢侈品产业已进入萌芽期。邻国日本也在进一步发展其历经十余年培育的“三宅一生”“高田贤三”等代表日本的全球品牌。



韩国同样具备培育全球奢侈品牌的潜力。恰逢防弹少年团、“K-Pop：猎魔女团”等内容赋予韩国的品牌影响力比以往任何时候都高。需要制定战略，构建培育设计师和工匠的产业基础，并进一步强化知识产权保护机制。如今是一个仅凭奢侈品牌的存在就能证明一国卓越性的时代。现在是时候认真思考培育能够代表韩国的奢侈品牌的战略了。

