石油最高价格制的副作用正在增大……到了启动“退出战略”的时候



为了应对因中东战争爆发而油价暴涨，政府实行“石油最高价格制"已经过了40天，是否应该继续运营这一制度引起了很大的争议。从短期来看，该制度具有降低油价、减轻消费者负担的效果。但是，由于它扭曲了价格功能，导致国民无法切实感受到节约能源的必要性。



自3月13日实行石油最高价格制以来，产业通商部每两周公布一次国内石油产品的最高价格。从24日零时开始实行的第四次最高价格将于23日公布。此前，第三次与第二次相同，冻结为每升汽油1934韩元，柴油1923韩元。



实行最高价格制第一天，汽油价格就创下了3年10个月以来的最大跌幅，效果立竿见影。但是随着时间的延长，对麻痹价格决定功能的担忧开始成为现实。也就是说，普通国民驾车出行时，因油价上涨而需要承担的费用仅停留在可承受的水平。因此，鼓励推进制度的李在明总统也表示：“现在应该节约消费，但部分人的消费反而正在增加。”



财政负担也在加重。据推算，实行该制度后的第一个月，4家炼油公司累计损失达1万亿韩元。为应对持续6个月的情况，政府制定了每月7000亿韩元、共4.2万亿韩元的补充预算，但费用很有可能比预想的还要多。这些税金还要由不开车只乘坐大众交通的国民来负担。



美国的汽油价格与战争爆发前相比上涨了35.6%，而韩国汽油价格只上涨了18.4%。如果考虑到韩国主要引进的中东产迪拜油的价格比美国使用的油种上涨了很多，相当于韩国更是强硬地压住了价格。与韩国情况相似的日本向炼油企业支付补贴，而不是最高价格，将价格上涨率控制在7.3%，但财政负担仍在迅速增加。



即使战争马上结束，预计国际油价也会在年底前维持比战争前更高的水平。虽然引进了短期的应急处方，但是拖着副作用增大的最低价格制，还有很长时间。即使维持对生计型运输业者等弱势群体的直接或间接支援，现在也应该认真考虑中断以普通消费者为对象的普遍压价政策。

