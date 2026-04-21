第二次停战谈判进入倒计时最后阶段，美伊围绕霍尔木兹海峡继续气势之争

在美国和伊朗7日达成协议的“停战两周”的结束时间美国东部时间21日（伊朗时间22日）即将到来之前，双方正在试探举行第二次停战谈判。据悉，此前领导11日和12日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的第一次谈判的美国副总统万斯、白宫中东特使史蒂夫·威特科夫以及美国总统特朗普的女婿、前白宫高级顾问库什纳等人将出席。但是，伊朗指责美国从13日起对霍尔木兹海峡进行逆向封锁，并针锋相对地表示，“只要美国继续封锁，就不会进行谈判”。因此，能否举行第二次谈判尚不得而知。特朗普当地时间19日在“真实社交”平台上警告称，如果伊朗此次不接受美国的谈判方案，将“摧毁伊朗的所有发电站和桥梁”。如果第二次谈判破裂，不能排除美国和伊朗之间发生大规模军事冲突的可能性。不过，特朗普暂时对谈判持乐观态度。他在20日接受《华尔街日报》采访时表示：“与伊朗的谈判正在进行之中。”特朗普在19日在与Axios的采访中也表示：“情况不错。协议的大框架已经形成。”《华尔街日报》援引白宫人士的话报道说，万斯将于21日在巴基斯坦与伊朗举行会谈。相反，伊朗国营伊斯兰共和国通讯社当天表示，美国正在阻止停战谈判，对第二次停战谈判划清了界限。伊朗总统佩泽希齐扬19日在与巴基斯坦总理谢巴兹·谢里夫通电话时表示：“美国重蹈覆辙，企图背叛外交。我怀疑（美国的）诚意。”但这可能是为了把谈判力最大化的“悬崖战术”。第一次谈判时，伊朗虽然在谈判前表现出了否定的反应，但还是参与了实际谈判。在这种情况下，围绕谈判的核心焦点伊朗核问题和霍尔木兹海峡，美伊两国间的紧张气氛进一步加剧。美国19日在霍尔木兹海峡一带以没有遵守停止信号为由，向从中国出发驶向伊朗的伊朗籍货船“图斯卡”号开火后将其截获。这是美国13日封锁海峡后首次扣押伊朗船只。前一天，伊朗对试图通过海峡的两艘印度船舶发动攻击，美国仅隔一天就打击了伊朗船舶。特别是，特朗普在“真实社交”上强调，美国海军在“图斯卡”号的机舱“打了个洞，立即停住了船舶”。伊朗军方当天将美国的措施定性为违反停战，反驳称“将进行报复”，并主张用无人机攻击了美国军舰。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com