继防弹少年团后 本周末K-POP将在日本三大场馆同时开唱

Aespa东京巨蛋、TWICE东京国立竞技场、东方神起日产体育场……继防弹少年团（BTS）于本月17日和18日在日本东京巨蛋成功举办世界巡回演唱会后，本周末K-POP将再度席卷日本主要演出场馆。在日本，K-POP演出虽已非新鲜景象，但东方神起、Aespa、TWICE等重量级组合同时段在大规模场馆开唱，其意义不容小觑。首先，作为第二代偶像团体代表、在日本享有长久人气的东方神起，将于25日和26日登上位于神奈川县横滨市的日产体育场。该场馆可容纳约7万名观众，在日本亦属顶级艺人方可登台的演出圣地。东方神起已于2013年作为海外艺人首次进军该场馆，2018年更创下日本演出史上首度连演三场的纪录。早在2000年代中期K-POP歌手尚未普遍走红日本之前，东方神起便已奠定坚实基础。凭借累积的粉丝群体，该组合目前已步入即便无新曲或话题热度，其演出本身亦能以“成熟秀作”形态被消费的阶段。大众音乐评论家林熙允评价称：“东方神起是在日本最具象征意义的K-POP歌手，其高忠诚度的日本粉丝具备充分的消费能力以支持巡演。”近期在日本展现最强火力的TWICE，也将自25日起至26日和28日，分三场在东京国立竞技场登台。这是该组合第六次世界巡回演出的一环，亦是海外艺人首次在此举办专场演唱会。演出采用360度开放舞台，预计每场动员观众约8万名，总规模达24万名。TWICE除持续开展本地活动外，日本成员凑崎纱夏、名井南、平井桃组成的“MISAMO”小分队亦人气颇高，构筑了广泛的粉丝基础。近期该组合参与流媒体平台奈飞动画剧集《K-POP猎魔女团》插曲《Take Down》演唱，在北美市场取得良好反响，也起到积极作用。大众音乐评论家金度宪表示：“TWICE虽自出道初期便人气高涨，但受《K-POP猎魔女团》影响，新粉丝流入显著增加。”第四代女团Aespa也于同一周末在东京巨蛋开唱。出道第七年的Aespa于2023年8月以出道后最短时间——两年零九个月——作为海外歌手首次进军东京巨蛋，此次已是第三次登上该场馆舞台。本月11日和12日，该组合亦首次登上大阪京瓷巨蛋。大众音乐评论家朴熙雅评价称：“Aespa在第四、第五代女团中表现突出，正维持稳定人气。”K-POP团体缘何能在日本接连举办如此大型演出？有观点认为，K-POP在日本已不再是外国音乐，而已成为当地音乐市场的主要消费门类。据韩国关税厅进出口贸易统计，去年韩国唱片出口额达3.0174亿美元，其中对日出口额为8062万美元，位列出口对象国首位。去年迎来开业30周年的连锁唱片零售店“Tower Records”涩谷店店长青木太一在接受《朝日新闻》采访时透露：“过去这里曾是‘流行音乐圣地’，但目前最大销售额来自K-POP，其销售额已达流行音乐的两倍以上。”史智媛记者 4g1@donga.com