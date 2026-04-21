菲尔普斯的真正价值不在于奖牌数量



当被问及奥运会历史上最伟大的运动员时，许多人会提及“泳坛皇帝”迈克尔•菲尔普斯（41岁，已退役）。他自2000年悉尼奥运会至2016年里约热内卢奥运会共参加5届奥运会，斩获包括23枚金牌在内的总计28枚奖牌。这是一名运动员在奥运会上获得的最多奖牌数。2008年北京奥运会上，他独揽8枚金牌，刷新单届奥运会最多金牌纪录。当时韩国以13枚金牌位列总榜第7位，其后依次为日本（9枚）、意大利（8枚）、法国（7枚），个人夺得8枚金牌的分量由此可见一斑。



菲尔普斯亦是危机管理成功范例。北京夏季奥运会结束次年2月，英国一家周刊刊登了他吸食大麻用水烟壶的照片。正当谴责之声即将涌向这位奥运英雄之际，他发表声明称：“我为自己的行为感到后悔，那是错误的。那是人们不会期待我做出来的愚蠢而不当的行为。我道歉。我承诺此类事件绝不会再次发生。”此举既承认自身过错，同时承诺不再重犯，被视为道歉典范。



此外，他通过唤起公众对其奥运金牌得主身份的认知，引导舆论焦点从大麻转向下一项成就。媒体也考虑到其吸食并非为提高竞技水平的兴奋剂物质，且年仅23岁年纪尚轻，将谴责降至最低。欧米茄、VISA、斯皮多等赞助商予以响应，国际奥林匹克委员会（IOC）与国际游泳联合会（FINA）亦期待这位英雄兼榜样能继续发挥作用。最终，虽遭禁赛3个月处分，他仍得以维系公众信任。



然而，菲尔普斯的真正价值并不仅在于奖牌数量或危机管理能力。他克服注意力缺陷多动障碍成长为运动员，成为选手后又与抑郁症抗争。他绝非单纯的散漫孩童，甚至曾听过教师“一生都无法对任何事集中注意力”这般令人绝望的评语。但其母亲将障碍视为“需管理的特性”而非“需治愈的疾病”。她为在泳池中展现出惊人专注力的儿子精心安排用餐、上学、训练、作业等日程，并在其比赛失利或情绪爆发时给予时间助其平复心绪。游泳教练同样掌握其障碍情况并制定策略，通过可视化训练使其保持超常专注状态以完成完美比赛，甚至刻意踩踏泳镜等训练应对突发状况而不慌乱。



菲尔普斯的案例表明，体育可作为超越障碍与精神疾患制约的工具。当然，体育并非万能灵药。但它有助于将“缺陷”转化为特殊能量、强化优势，而非将其治疗至平庸。4月20日是国际残疾人日。而日渐老去的我们所有人，在某种层面上亦属“未来的残疾人”。

