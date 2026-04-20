韩江《素食者》成为韩国人近十年最喜爱书籍

过去十年间，韩国销量最高的书籍是作家韩江（照片）的小说。教保文库23日为迎接“世界图书与版权日”，于19日发布近十年（2016年4月17日至2026年4月16日）畅销书排行榜，韩江作品《素食者》与《少年来了》分列第一、第二位。韩江热潮始于2016年，当年她凭借《素食者》成为首位荣获英国曼布克奖的韩国作家。获奖后，《素食者》连续12周位居周度综合畅销书榜首。2024年，韩江成为韩国首位诺贝尔文学奖得主，作品销量呈几何级数增长。聚焦五一八民主化运动的《少年来了》在2024年、2025年连续两年登顶年度畅销书榜。教保文库相关人士解释称：“统计时段初期恰逢曼布克奖揭晓，因此十年累计销量方面《素食者》领先，但最近几年《少年来了》销量更高。”以四三事件为题材的《不做告别》位列畅销榜第八位。该作品曾于2023年获法国美第奇外国文学奖，并于今年斩获全美书评人协会奖。跻身前十的韩国本土小说多达六部，其中包括韩江的三部作品。金浩然《不便的便利店》、李美芮《达勒古特梦百货店》及梁贵子《矛盾》依次排在第五至第七位。“世界图书与版权日”源于威廉•莎士比亚与米格尔•德•塞万提斯同在4月23日逝世。金道延记者 repokim@donga.com