三日无柏忌抓16鸟 金敏仙全程完美挥杆

“幸运七号”金敏仙（23岁）斩获韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛生涯第二胜。19日，在庆尚南道金海市伽倻乡村高尔夫俱乐部（72杆）举行的韩国女子职业高尔夫巡回赛耐克森-圣九大师赛最后一轮第三轮比赛中，金敏仙交出无柏忌、抓3只小鸟的69杆、低于标准杆3杆。最终以总成绩200杆、低于标准杆16杆的金敏仙，以1杆优势力压田睿星（25岁，201杆、低于标准杆15杆），实现全程领跑夺冠。去年在德信EPC锦标赛历经66场赛事终获首胜的金敏仙，时隔约一年捧起生涯第二座冠军奖杯。金敏仙为与同名选手区分，按注册顺序以“金敏仙7”为注册名参赛。金敏仙在本届赛事全部轮次（54洞）中未出现一记柏忌，抓获16只小鸟，展现出精密的击球水准。手感火热的金敏仙将于24日开赛的下一场德信EPC锦标赛上挑战生涯首场卫冕战。金敏仙表示：“自参赛起便着眼于下周的卫冕赛事。今天同样视作寻常一日，专注自身发挥正是夺冠秘诀。上赛季也是4月夺冠，但仅以一胜收官略有遗憾。今年目标定为多胜王，剩余赛事将全力以赴。”同日在江原道春川市悦景高尔夫度假村（72杆）收杆的韩国职业高尔夫（KPGA）巡回赛赛季揭幕战DB损害保险普罗米公开赛最后一轮第四轮比赛中，李尚烨（32岁）成功逆转夺冠。以并列第二位进入第四轮的李尚烨当日交出低于标准杆6杆的成绩，最终以总成绩265杆、低于标准杆23杆，以2杆优势击败权成烈（40岁）登顶。2015年加入韩国职业高尔夫巡回赛的李尚烨，于次年迪桑特韩国比洞赛取得首胜后，时隔十年再度夺冠。金正勋记者 hun@donga.com