韩美“泄露情报攻防战”加剧关系紧张

随着韩国统一部长郑东泳提及朝鲜核设施所在地，导致美韩围绕泄露涉朝情报的争议不断扩散，韩美之间的异常气流正在加剧。以郑东泳提及朝鲜平安北道龟城铀浓缩设施为由，美国限制共享部分涉朝情报，在这种情况下，驻韩美军司令布伦森与韩国国防部长安圭伯讨论了情报泄露问题，国民力量党连日来要求撤换郑东泳，展开了攻势。韩国政府消息灵通人士20日表示：“布伦森司令上个月向安部长提出了郑部长的‘龟城发言’问题，美国政府将通报限制共享涉朝情报的方针。”对此，国会国防委员长、国民力量成一钟议员主张，“据说，对于郑部长提及龟城一事，布伦森司令紧急拜访安部长，提出了强烈抗议。美国驻韩大使馆的情报负责人也向国家情报院提出了强烈抗议”。意思是说，不仅是国防部，韩美情报部门之间也讨论了郑东泳泄露情报问题。不过，国防部反驳称：“驻韩美军司令向国防部长提出抗议，这在韩美军事外交上是不合适的，也完全不是事实。”此前，李在明总统20日在X上表示：“以郑部长‘泄露美国告知的机密’为前提的所有主张和行动都是错误的。”据悉，国情院通过部门保安调查得出结论，郑东泳的发言并没有泄露美国提供的情报。有人提出，如果美国不顾韩国政府的立场，继续采取限制情报共享的措施，韩国政府有可能采取限制共享通过韩方情报资产确保的涉朝情报等相应措施。专家们指出，此次事件是李在明政府上台后，韩美之间就各种外交安保悬案积累分歧的结果。也就是说，在推进未经联合国军司令部批准就可以出入非军事区的所谓《非军事区法》、驻韩美军未通报西部海域空中演习等争议不断的情况下，以郑东泳的“龟城发言”为契机，美国爆发了不满情绪。梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤表示：“美国限制情报资产本身就是累积不满的表示。有必要通过与美国的持续对话来解决情况。”权五赫记者、孙孝周记者 hyuk@donga.com、hjson@donga.com