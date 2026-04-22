乱局之中，以色列在停战4天后空袭黎巴嫩

以色列当地时间20日针对黎巴嫩南部的亲伊朗武装组织真主党成员进行了空袭。尽管在美国的斡旋下，双方从17日开始“停战10天”，但双方的军事冲突仍在继续，袭击的强度也在加大，因此有人担心这会给美国和伊朗的第二次结束战争谈判带来负面影响。以色列军方当天表示：“因为（真主党）违反停战协议并威胁我们，所以清除了多名真主党成员。”以色列军队主张，真主党成员在黎巴嫩南部温特兹贝尔附近以对以军带来即时威胁的方式接近并实施了进攻。以军还声称，在利塔尼河附近也发现了威胁本国的真主党队员，以空军对他们进行了攻击。以色列18日在目前在其占领下的黎巴嫩南部地区任意划定相当于最终防线的“黄线”，明确表示真主党队员们接近黄线或出现武力行为时立即进行攻击的意志。以色列在去年10月与巴勒斯坦武装组织哈马斯达成停战协议时，也曾以加沙地带占领地区为中心任意设定黄色警戒线，以此作为持续攻击哈马斯的借口。黎巴嫩政府对以色列空袭真主党表示担忧，同时敦促谈判。黎巴嫩总统奥恩20日表示，将以以色列立即停止军事行动、以军完全撤出黎巴嫩领土等为目标，与以色列进行直接谈判。奥恩表示：“谈判将以不同于美伊谈判的独立程序进行。这样可以拯救黎巴嫩。”他强调，在16日与美国总统特朗普的电话通话中也与美国共享上述目标并确认得到了支持。柳根亨 noel@donga.com