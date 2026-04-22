“抹了韩国化妆品之后，好厉害！”…… 韩国快门店深入日本“体验消费”

“在社交媒体上看到快闪店（临时卖场）信息后就跑来了。这是可以亲自试穿平时非常关注的韩国品牌服装的机会。”16日，石山绫（28岁）来到使用日本东京涩谷一栋三层建筑的MUSINSA快闪店，在参观陈列的产品时这样说道。虽然是工作日上午，但从MZ一代（千禧年+Z一代）到60多岁的人蜂拥而至，排起了长队。西村七子（60岁）也表示：“以韩国电视剧和韩流为契机，对整个韩国文化的关注度越来越高。”MUSINSA人士表示：“周末每天访问人数超过5000人。即便是事先预约才能入场，也连落脚的地方都没有。”自10日开张以来，截至19日，快闪点累计访客约达4.5万人次，非常受欢迎。韩国美妆和时尚品牌们以“快闪DNA”为主打，正在加快进军日本市场的速度。超越单纯的产品销售，以传播“试穿、涂抹、享受”的消费经验本身的战略为先导，迅速扩散了韩国品牌的影响力。在日本各地都能确认对韩国品牌的关注。15日，记者来到东京原宿的日本最大美容专门平台“@cosme东京”，LG生活健康的“Hynth”快闪店被设置得很大。消费者们轮流涂口红和气垫产品，确认颜色，满意的产品立即购买。@cosme职员说：“想要体验韩国美妆品牌的顾客明显增加。”在@cosme门店中，Goodai Global旗下的TIRTIR、朝鲜美女，以及爱茉莉太平洋旗下的Aestura，被列为各美妆品类排名第一至第三位的产品。此前，国内多渠道网络（MCN）企业Leferi在名牌密集的表参道与亚马逊一起举办了韩国美妆精品店，介绍了新世界国际的Vidivici等11个品牌的产品。特别是结合了1000名以上的韩日创作者参与制作产品评论内容，并通过社交媒体扩散的方式。据分析，韩国品牌在日本争先恐后地进军快闪市场，是反映当地消费者特点和流通结构的战略。日本依然是线下消费市场。据日本经济产业省透露，2024年企业和消费者之间的交易B2C电子商务渗透率仅为9.8%。日本消费者直接看、摸、体验产品后购买的倾向很强。消费方式的变化也产生了影响。从拥有物品的“物品消费”向重视体验或经验的“体验消费”转变。在这种趋势下，快闪店成为了短时间内传达品牌的最有效手段。有分析认为，时尚和美容的亲身体验非常重要，因此运营线下快闪店的效果很大。韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）日本地区本部长朴容珉（音）表示：“以韩国产品为基础，通过弹窗等体验型营销连接购买的结构正在成为进入日本市场的成功公式。”东京=南惠贞记者 namduck2@donga.com