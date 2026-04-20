“首次失败后梦境反复浮现Neukgu身影…成功救助深感欣慰”

“14日搜救时在山野与‘Neukgu’相遇，射出一发麻醉枪却未能命中，此后那场景反复出现在梦里。当时就想，绝不能再有第二次失败。”19日，国立生态院动物福祉部次长（兽医）陈世林回顾捕获雄性灰狼“Neukgu”的情景时如是说。8日从大田“O-World”动物园逃脱的Neukgu，于17日被陈世林射出的麻醉枪击中后遭捕获。他表示：“最初在150米外失手，这次小心翼翼接近至20米处才扣动扳机。”陈世林自Neukgu逃脱首日便加入搜救队。国立生态院是从事野生动物研究与保护、诊疗及防疫的机构，陈世林系哺乳类诊疗与防疫专家。9日后他留驻大田持续参与搜救。陈世林说：“狼属夜行性动物，因此白天Neukgu活动较少时，我还在‘O-World’内按不同距离练习麻醉枪射击。虽辛苦，但能安全救回Neukgu感到十分欣慰。”当前Neukgu正食用牛肉等特殊餐食恢复中。兽医等相关人士表示：“麻醉苏醒顺利，健康状况无大碍。”此前，Neukgu于8日挖穿饲养设施铁丝网底部逃脱，17日零时44分许在距动物园约1公里处的大田中区大田南部循环道路安永出入口附近被捕获。捕获行动投入大田市、消防、警察、军队、野生生物管理协会等相关部门人力3163人、装备280余台。大田=李政训记者、大田=金泰英记者 jh89@donga.com、live@donga.com