东京生育率高出首尔1.5倍



日本东京都新生儿数量时隔九年回升。据日本厚生劳动省数据，去年东京都出生婴儿8.8518万人，较前年增长1.3%（增加1142人）。日本47个广域地方自治体中，新生儿数量增加者仅东京都与石川县（同比增加128人）两地。石川县系因2024年能登半岛地震后低迷生育率反弹。排除此因素，纯增地区实仅东京都一处。通常大都市生育率低于地方，东京都此番逆转颇具深意。



有评价称，东京都集中预算与行政力量应对低生育问题终见成效。东京都首位女性知事小池百合子2016年就任后将改善低生育列为首要课题。今年东京都低生育相关预算达2.2万亿日元（约20.4万亿韩元），较其上任时翻番，现已超过总预算20%，规模接近大阪市总预算。



投入并非简单增加预算。东京都为提升新生儿数量，构建起从婚姻中介至怀孕、分娩、育儿的全程支援体系。尤为关键的是，育儿家庭普遍赞誉东京都低生育支援政策切实减轻育儿负担。



东京儿童患病可在医院免费治疗。除医保报销外约30%的自付部分由东京都全额承担。不仅感冒等日常疾病，骨折等骨科治疗乃至痤疮类皮肤科诊疗均免费。诊察费全免，药房亦不收取药费。民众可无医疗费之忧抚养子女。



此外，不仅学费全免，学校供餐费亦不收取。同时向每名儿童每月固定发放5000日元（约4.6万韩元）直至18岁，该项补助无收入限制、普遍发放，外籍儿童享受同等待遇。



因福利优厚，为育儿迁居东京的家庭屡见报端。虽承受高房价压力，但各项支援累加仍觉划算。部分基层自治体更另行提供额外补贴，“育儿友好区”名单一度流传。



细致入微的支援举措繁多。东京都2024年自主搭建人工智能配对系统，当前约1.4万名男女注册，已促成150对婚姻。男女线下见面会参与费仅1000日元（约9200韩元），申请者众需抽签决定。另对卵子冷冻保存最高补助30万日元（约278万韩元），无痛分娩最高补助10万日元（约92万韩元）。



讨论低生育问题时常提及的总和生育率，指女性一生预期生育子女数。东京都总和生育率（2024年基准）为0.96人，较前年下降0.03人，亦低于日本全国水平1.15人。



但东京都此番生育率已达首尔（2025年0.63人）的1.5倍水平，亦高于韩国全国生育率（0.80人）。所幸近期统计显示韩国新生儿数量正回升。然有观点认为此系新冠疫情推迟婚期后结婚数反弹所致，或仅为暂时增长。



当下更需审视：韩国究竟有多少民众真切感受到“育儿环境改善”源于各项低生育政策？东京都低生育政策既获受惠者好评，成效亦显著，其经验或可资借鉴。

