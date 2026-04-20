一搞选举就会增加的悬索桥共有259座，圆顶球场公约也有7个



在距离6月3日地方选举还有44天之际，地方自治团体长候选人们纷纷向地方自治团体提出可以消除巨大经济负担的炫耀性公约。光是承诺建设耗资数千亿韩元的“圆顶球场”的地方自治团体就有7个。因为可以在短时间内建造，而且很显眼，每次选举时都会有大量公约的悬索桥（吊桥）在5年内增加了100多座。不少人担心，在地方自治团体文化、体育、旅游设施大部分出现赤字的情况下，浪费居民税金的“鸡肋工程”还会增加。



忠北道知事金荣焕、忠南道知事金泰钦、清州市市长李范锡、光明市市长朴升原、九里市市长白庆铉等现任地方自治团体长为了再次当选，提出了建立圆顶球场的公约。在全北、首尔也出现了承诺圆顶球场的预备候选人。但是，天文数字规模的建设费用将如何支付，运营费用将如何承担，目前还没有明确的计划。



这些公约很有可能重蹈过去“吊桥公约”的覆辙。地方自治团体以吸引游客等为由投入数十至数百亿韩元建立的全国吊桥数量从2010年的110座增加到了去年的259座。这相当于全国226个基础地方自治团体每家都有1.1个。考虑到首尔等大城市几乎没有吊桥，这也意味着非城市地区更多。随着类似桥梁的增加，大多数的地标效果下降，每年仅管理费就要花费数十亿韩元。但据说，在全南潭阳、京畿杨平、首尔中浪区仍在推进类似的计划。



与地方自治团体长候选人“只要建设就会获得巨大利益”的玫瑰色展望不同，全国公共设施中实际盈利的地方只有首尔世界杯体育场等10处中的一个。据行政安全部透露，全国532个公共设施中有87%是赤字。广域地方自治团体运营的大型文化艺术设施中，赤字达400亿韩元的地方有两处。全国广域、基础地方自治团体的一定规模以上的公共设施造成的税金损失规模接近1万亿韩元。



如果不仔细考虑收益性和妥当性，承诺建设大型公共设施的候选人当选，为了包装成连任的“政绩”，强行推进公约的可能性很大。这样的设施将永远成为浪费地方自治团体居民税金的负担。选民们应该明智地筛选出听起来很诱人、乍一看似乎不错，但期待效果不确定、只会留下长期负担的不负责任的公约。

