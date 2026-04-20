“悬索桥”成为常见选举公约，15年间增加149座

江原道杨口郡尚武龙悬索桥（吊桥）耗资130亿韩元，包括78亿韩元国家经费和52亿韩元本郡经费，于2022年开通，该桥是为因搞活旅游和水坝建设导致陆路中断而乘船出行的40名村民建造的。但居民们仍然坐船出行。因为大部分居民都是高龄群，拿着行李走过长桥会有负担，而且利用船运更为快捷。再加上从上月中旬开始，因安全问题大桥被封锁，连游客也纷纷绕道而行。重新开通的时间也尚未确定。随着各自治团体长（地方政府负责人）以搞活旅游等为由接连提出“要建造吊桥”的竞选公约，2010年全国只有110座吊桥，到去年已大幅增至259座。对此，韩国文化观光研究院在《全国吊桥现状及效果分析》报告中指出：“吊桥的集客效果在建成后的1年里达到顶峰，然后逐渐减少，7年后就会消失。”《东亚日报》对列入全国地方自治团体的居民公共设施运营现状进行了分析，19日公布的结果显示，全国有建设费用超过100亿韩元的设施532个，年度赤字接近1万亿韩元。特别是，在此次6月3日地方选举即将到来之际，仅建设费用就达数千亿韩元的圆顶球场建设公约，全国至少有9个地方提出，在这种情况下，有人担心，如果没有进行精巧的需求预测的各种公约成为现实，赤字幅度可能会进一步扩大。据行政安全部透露，体育竞技场、文化中心、旅游设施等全国公共设施的赤字规模在2022年为7006亿韩元、2023年为7280亿韩元、2024年为9483亿韩元，每年都在增加。考虑到行政安全部只公开建设费标准广域地方自治团体200亿韩元、基础地方自治团体100亿韩元以上的建设费用的设施运营现状，预计实际赤字幅度会更大。行政安全部的统计结果显示，全国532个大型居民设施中，亏损的设施达464个（87.2%）。除去因改造等无法统计运营收益的设施，盈利的只有63家（11.8%）。专家们指出：“有必要在事前进行需求预测等彻底的可行性调查。”意思是说，不仅是图书馆、美术馆等与运营收益无关、单纯为居民福利而必须建设的设施，投入大规模预算的设施也要对赤字范围等进行周密的计算。首尔市立大学税务学系教授金宇哲（音）表示：“地方自治团体事业有时会因地方议会的漠不关心等而免除可行性调查。地方自治团体长为了选举或人气管理，可能会强行推进居民设施建设事业，因此应该制定实质性的牵制装置。”宋恩范记者 seb1119@donga.com