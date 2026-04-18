“便宜量大才好卖”…经济不景气下高性价比流通企业迎来商机

物价上涨势头迟迟得不到遏制，价格敏感度升高的消费者正大量涌向“高性价比”渠道。随着理性消费倾向愈发浓厚，国内外低价型流通企业相继刷新历史最高业绩，尽享商机。据业界16日消息，经营生活用品店大创（Daiso）的亚成大创去年销售额达4.5364万亿韩元，创历史最高纪录。较前一年（3.9689万亿韩元）增长14.3%。同期营业利润为4424亿韩元，较前一年(（3711亿韩元）增长19.2%，营业利润率约为9.8%。主打大容量商品的仓储型折扣店同样受益于“高物价商机”。易买得Traders去年销售额为3.852万亿韩元，同比增长8.5%。营业利润为1293亿韩元，增长39.9%，去年顾客数也同比增加3%。这一趋势亦延伸至线上市场。据SSG.COM消息，今年第一季度（1至3月）将仓储型折扣店商品按指定时间配送的“SSG Traders配送”服务销售额同比激增38%。高性价比渠道增长背后，是经济放缓背景下更看重价格与实效而非品牌的消费者数量增加。所谓精打细算比较容量单价的“Cherry-sumer”群体日益壮大。全球主要国家高性价比品牌强势增长同样明显。中国代表性中低价生活杂货连锁品牌“名创优品”运营方名创优品集团控股去年销售额达214.438亿元人民币（约4.62万亿韩元），较前一年（169.9402亿元人民币）猛增26.2%，创历史最高业绩。日本代表性低价渠道“惊安殿堂（Don Quijote）”运营方泛太平洋国际控股（PPIH）同样在高物价基调下持续增长。泛太平洋国际控股2025财年（2024年7月至2025年6月）销售额为2.2467万亿日元（约20.81万亿韩元），同比增长7.2%；营业利润为1662亿日元（约1.54万亿韩元），增长15.8%。全球仓储型折扣店“开市客”年度业绩亦创历史新高。以2025财年为准，开市客净销售额达2699亿美元（约396万亿韩元），同比增长8.1%。净利润为80.99亿美元（约12万亿韩元），较前一年（73.67亿美元）增长9.9%。这一趋势在消费者认知中同样得到印证。市场调查机构“尼尔森IQ”发布的2025年年度消费者展望报告显示，参与问卷调查的全球消费者中过半（67%）回答“因价格低廉而有意更换品牌或尝试新品牌”。今年的消费者展望报告还指出，购买更大容量产品的比例增加了4%。仁川大学消费者学系教授李英爱（音）表示：“全球范围内消费者需求正涌向低价或可大量购买的渠道。经济不景气时期，价格事实上成为左右最终选择的决定性变量，由此带动中低价门店业绩改善。”金多妍记者 damong@donga.com