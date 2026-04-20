伊朗表示“将开放”，仅隔一天就再次封锁……前景不明的霍尔木兹海峡

伊朗当地时间18日宣布暂时开放霍尔木兹海峡后，时隔一天再次表示将封锁霍尔木兹海峡。分析认为，这是针对美国维持对本国海上封锁、甚至声称可以在全世界海域截获伊朗相关船只等加强施压而采取的抗议行动。美国总统特朗普当天在白宫状况室召开紧急会议，开始制定对策。美国东部时间21日，美国和伊朗之间的“停战两周”即将结束，围绕高浓缩铀等核问题和被认为是结束战争谈判核心争论焦点的霍尔木兹海峡的通行问题，紧张局势正在加剧。伊朗伊斯兰革命卫队当天在一份声明中警告，霍尔木兹海峡今后将关闭，“任何靠近海峡的企图都将被视为对敌人的合作，伊朗将把相关船只作为攻击目标”。伊朗军方中央军事总部发言人易卜拉欣·佐尔法加里也表示，“美国人像过去一样，再次违背承诺，以所谓的‘封锁’为名，继续进行海盗和海上抢劫”，把阻止试图进入伊朗港口的船舶航行的美国海上封锁作为再次封锁霍尔木兹海峡的理由。伊朗此举是对封锁霍尔木兹、试图“勒紧财路”的美国表示不满，推翻了温和派伊朗外长阿拉格奇解除封锁的宣布。特别是伊朗似乎要强调再次封锁措施的强硬性，当天对试图经过霍尔木兹海峡的两艘印度船舶进行了攻击。此前，伊朗曾允许友好国家印度船只部分通行。印度外交部召见伊朗驻本国大使表示抗议。美国政治媒体Axios援引美国高级官员的话报道说：“如果近期（谈判）找不到突破口，战争可能会在几天内重启。”不过，围绕霍尔木兹海峡的美伊矛盾，也有可能是在第二次结束战争谈判之前旨在提高谈判力而展开的心理战。特朗普当天在白宫会见记者时表示，与伊朗的谈判“进展顺利”。伊朗最高国家安全会议也发表声明称，美国就谈判提出了新的建议，“正在就此进行讨论”。另外，伊朗政府谈判团代表、国会议长加利巴夫19日通过国家电视台发表演讲表示：“谈判虽然取得了一些进展，但还存在很多分歧。”申晋宇 niceshin@donga.com