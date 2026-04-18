以色列-黎巴嫩停战10天……伊朗战争“大交易”进入倒计时

1948年以色列建国后一直处于敌对关系的以色列和黎巴嫩从当地时间17日零时（韩国时间17日上午6时）开始在美国的斡旋下全面进入为期10天的停战状态。此次停战具有结束今年2月28日爆发的美国、以色列和伊朗的战争的“前哨战”的强烈性质，随着停战的实现，美国与伊朗的第二轮停战谈判最快可能在本周末于巴基斯坦举行，人们对于其达成协议的期待正在上升。伊朗在7日与美国达成“停战两周”的协议时，作为停战的前提条件，要求以色列停止对黎巴嫩的攻击。但以色列声称要消灭黎巴嫩的亲伊朗武装组织真主党，持续进行攻击，给之前的谈判带来了负面影响。美国总统特朗普当地时间16日也表示，伊朗战争“即将结束（ending pretty soon）”。对于记者提出的为完成第二次旨在结束战事的谈判是否亲自前往巴基斯坦的提问，特朗普答称：“如果谈判达成协议，也有可能前往。”他特别指出，伊朗今后20年内不会拥有核武器，并同意将拥有的浓缩铀运出伊朗，并自信地表示，伊朗将“把核废料（nuclear dust）”交给美方。不过，伊朗对特朗普的这一主张没有给出确切的答复。在遏制伊朗核能力、战争爆发后被伊朗封锁的原油运输路线霍尔木兹海峡等问题上，双方分歧较大，最终能否达成协议也是未知数。特朗普还威胁说，如果与伊朗无法达成协议，“可能会重启战斗”。《华盛顿邮报》评论说，美国过去也曾主张“伊朗放弃或让步核能力”，但事实证明并非如此。黎巴嫩停战能否持续下去还是个未知数。以色列和伊朗都发表了欢迎停火的声明，但黎巴嫩方面17日主张：“停火生效后，以色列多次违反了停火条件。”真主党也表示：“如果在停战期间以色列军队留在黎巴嫩，将行使抵抗权。”特朗普16日在“真实社交”平台上向真主党施压说：“在这个重要时期真主党应该采取稳健、正确的行动。”他期待地说：“以色列和黎巴嫩首脑可能会在一两周内在（美国华盛顿）白宫会面。”林雨宣 imsun@donga.com