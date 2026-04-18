“新春文艺或新设‘人工智能文学’门类”

15日，诗人金彦、文学评论家许熙与赛博文本设计师权甫妍举行对谈，就新春文艺、诺贝尔文学奖等支撑现有文学界的制度在人工智能（AI）文学时代将迎来何种变化展开讨论。近期主办新春文艺的主要报社均出现投稿数量激增趋势。去年进行的“2026东亚日报新春文艺”在9个门类共收到作品9113篇，较2024年（7384篇）增加1729篇。评审委员中甚至出现“这与人工智能应用不无关系”“今后新春文艺也需进行面试”的言论。部分新春文艺征文启事已明文规定“若发现作品系人工智能创作将取消当选资格”。● “在新春文艺中设立‘人工智能文学’门类”金彦提出在新春文艺中直接新设“人工智能文学”门类的大胆建议。他表示：“部分大学已举办利用人工智能的文学与电影征集活动。不如另设门类开展实验，亦是一种方法。”权甫妍认为在此情况下“过程验证”将成为核心。她说：“若仅凭最终结果与人类比较优劣，则不如不办。应同时提交提示词、数据库、所用工具以及创作者的意图与愿景。”权甫妍进一步指出：“此时重要的是评估该过程的标准与能力。评审委员不仅需有文学家，还需有工程师、社会学家、法学家等各领域人士参与。这种协作式评审结构正是人工智能文学时代所要求的新方式。”对谈还提及未来世代的认知变化。金彦展望道：“约十年后，或将出现不将使用人工智能创作视为特殊之事的世代。追问作者是人类还是人工智能本身，或许会被视为过时的问题。”● 50年后的诺贝尔文学奖诺贝尔文学奖会否成为“人类文学”的最后堡垒？许熙指出，诺贝尔文学奖同样是不断拓展文学边界的制度。2016年鲍勃•迪伦获奖时，亦曾引发“流行歌手何以获文学奖”的争议。2015年斯维特拉娜•阿列克谢耶维奇获奖时，围绕报告文学形式作品能否被认定为文学，亦曾爆发激烈争论。许熙表示：“诺贝尔文学奖是不断追问‘文学为何物’的制度。若人工智能与文学结合形态的作品积累到一定程度，难以断言50年后不会选择此类作品。”金素敏记者 somin@donga.com