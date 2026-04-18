国民力量党的视线，没有看地方选举而是看之后吗？



随着6月3日地方选举广域团体长对阵图的陆续完成，各党迎来了生死攸关的时期。但是，从把立法权力和行政权力都交与共同民主党、只剩下地方权力的国民力量党来看，其院内（国会）人士的视线似乎已经转移到了地方选举之后。



应该指挥选举的党代表张东赫人在美国。原定4天的日程增加到了10天。张东赫在解释访美理由时声称：“因为绝对不能回避大韩民国的未来而前进”“地方选举是守护自由和民主主义的巨大战线”。对于他以前所未有的方式把地方选举与访问美国联系起来，有人批评说：“美国有地方选举的选票吗?”



对于时间不恰当、目的不明确的党代表访美，有人分析说：“这是为了让自己的支持层更加稳固。”意思是说，为了应对地方选举后的政界调整动向，无论是出于再信任投票还是在下届全党大会上连任的目的，张东赫都是在为自己的基础——坚定支持层而开展政治活动。有传闻称，在宣布国民力量党宣布“与尹（锡悦）东山再起势力割裂”之后，支持张东赫的坚定保守势力正在动摇，这种传闻也导致了怀疑的目光越强烈。



该党的议员们主要关心的是下届院内代表的选举。现任院内代表宋彦锡的任期将持续到6月16日。也有人主张，为了配合共同民主党选出新院内代表，应该在5月份提前举行选举。议员们之所以关注下届院内代表选举，是因为如果地方选举结果导致党领导层瓦解，新院内代表将拥有强大的权力。



如果因地方选举失败导致领导层崩溃，下届院内代表将指定紧急对策委员长，甚至可以由他本人兼任。紧急对策委员会委员长只要得到党员们的同意，就可以改变“党内投票占80%、民意投票占20%”的现行“全党大会规则”。是朝着扩大民意的方向发展，还是相反的方向发展，将决定拥有2028年议会选举公推权的党代表选举格局。已经有很多人预测“如果A议员成为院内代表，B将担任紧急对策委员长”。



看着国民力量党中央党部相比地方选举更是把目光投向选举之后以及下一届国会选举，不由对正在选战现场奔走的候选人们感到心痛。共同民主党领导层巡回全国推出9项竞选公约，国民力量党只提出了1项。广域团体长候选人要求成立独立的地区选举对策委员会，并非没有道理。想要在“一边倒的比赛”中制造细微变化的人，提出了“借用刘承旻论”“韩东勋复党论”，但只会遭到“带有政治意图”的指责，无法触及能够真正左右中央党的人。



国民力量党在展望地方选举以后和第23届国会选举之前，首先要铭记此次地方选举的重要性。如果似乎已经不把第一在野党放在眼里、独自运营国会的共同民主党在地方选举中大获全胜，不难预测会是什么样子。



现在离选举还有一个半个月的时间。国民力量党首先要全力进行地方选举。保持最低限度的政治均衡对国民和国家有利。政党本身，也只有在至少还有一点“喘息空间”的时候，不论是党内权力斗争，还是政界重组的主导权之争，才会有意义，不是吗？

