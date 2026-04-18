韩国参与霍尔木兹联合行动……单靠自己无法突破“能源瓶颈”



在中东战争的当事国美国和伊朗停战两周的情况下，17日在英国和法国主导下举行了旨在实现霍尔木兹海峡“航行自由”的视频峰会。旨在恢复因战争而瘫痪的海峡的安全通航和战争结束后的水雷清除等自由航行的国际合作讨论迈出了第一步。



包括共同主席英国首相斯塔默和法国总统马克龙在内，德国、意大利等约40个国家的首脑参加了此次会议。韩国总统李在明也通过视频出席。韩国、日本、英国、法国等国家此前接到美国总统特朗普向霍尔木兹海峡派遣军舰的要求后没有作出回应，但在停战导致军事冲突停止后，国际共同努力的渠道才得以打开。



霍尔木兹海峡的封锁对61%的原油通过这里进口的韩国来说是关系到生存的问题。政府通过替代供应处紧急确保了原油可以使用3个月以上、石脑油等石油化学产品核心原料可以使用1个月以上的数量。尽管如此，如果危机长期化，这还远远不够。出口制造业比重较高的韩国经济将遭受致命打击，并遭受物价上涨和经济萧条的直接打击。因此，霍尔木兹海峡重新通航与国家利益息息相关。



中东事态引发的这种“能源瓶颈”危机无法独自突破也是不争的事实。美国和伊朗在展开旨在结束战争的谈判的同时，以封锁霍尔木兹海峡和逆向封锁进行对抗。目前，包括26艘韩国船只在内，共有2400多艘船只被困在海峡内侧。为了通航，很难单独说服美国和伊朗，韩军也不可能独自探测并清除设置在海峡的水雷。



据悉，主导此次会议的英国和法国正在考虑在停战后组建多国部队，以清除霍尔木兹海峡的水雷等。韩国也应该把官兵的安全放在首位，同时摸索出对海峡自由通航作出实质性贡献的方案。但是，为了不让人觉得参与国际合作是在与美国保持距离，有必要进行细致的外交接触。应该通过与没有参加此次会议的美国进行紧密协商，明确说明这是根据特朗普强调的“海峡受惠者责任”原则，为履行海峡安全责任而作出的“分担作用”的努力。



对于二战后形成的海上贸易秩序的受惠者韩国来说，航行自由是不可放弃的核心价值。为了克服能源供应网危机的国际合作和参与，不仅是守护我国出口通道、维护国家利益之举，也应成为作为在航行自由和海洋安全方面作出贡献的全球枢纽国家，履行责任的道路。

