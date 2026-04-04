大邱遇害岳母：为保护受家暴女儿而共同生活

经确认，在大邱被女婿杀害并装入旅行箱遗弃的50多岁岳母，为保护遭受家庭暴力的女儿而与其共同生活，不幸遇害。调查还显示，女婿为阻止妻子报案，在案发后两周内贴身监视并威胁妻子。据大邱北部警察署3日透露，死者A某（54岁）自去年9月其女儿崔某（26岁）婚后遭丈夫赵某（27岁）家庭暴力起，为保护女儿而与其同住。对A某的暴力行为始于今年2月20日，在母女与赵某一同搬入中区一处写字楼式单间公寓整理行李时。据调查，赵某以“行李整理太慢”等为由殴打了A某。此后暴力行为持续不断，但因住宅为单间公寓，无处可逃，A某母女甚至未能报案。据悉，崔某曾建议A某“最好离开家”，但A某认为“我离开后情况会更糟”，坚持留在女儿身边。最终，赵某于上月18日在暴力殴打A某后将其杀害，并将遗体装入旅行箱，遗弃在距离住处步行10至20分钟的大邱北区七星洞新川一带。此后，赵某威胁妻子“不准向警方等报案”、“不要接电话”，并在旅行箱被发现的31日之前约两周内，连外出时也同行，对崔某进行监视。崔某陈述称：“因惧怕丈夫报复，未能告知犯罪事实。”警方已分别以杀害尊亲属及遗弃尸体罪将赵某拘捕，以遗弃尸体罪将崔某拘捕，正在进行调查。警方有关人士表示：“计划对赵某的家庭暴力行为展开追加调查，并考虑是否适用相关罪名。”关于是否公开嫌疑人身份，警方表示：“因家属反对，正在谨慎讨论，包括是否满足公开条件等。”張泳勳 jang@donga.com