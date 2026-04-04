继承隐形技术衣钵 舰艇至潜艇实现“更隐秘”

自20世纪70年代起便开始制造雷达难探测的“空中幽灵”——隐形飞机的全球军工强国，不可能造不出“隐形战舰”。自全球首架隐形机问世之时起，这些军工企业便同时开展了隐形战舰及潜艇的研究。洛克希德•马丁公司将“有棱角的飞机”F-117的设计技术也应用于隐形舰船，由此诞生的隐形舰船便是“海影（Sea shadow）”号。其由三角形平板拼接而成的外形与F-117极为相似。通常，舰船要在海上不被敌方探测，还需避开发射声波追踪位置的“声纳”信号。F-117的隐形设计技术同样完美适用于声波。将“海影”号模型置于声波探测仪实验室测试的结果显示，其声波反射率仅为普通舰船的千分之一。这艘外形与F-117同样独特的舰船虽未投入实战，却堪称现代隐形舰船的“鼻祖”。目前美国隐形驱逐舰朱姆沃尔特级驱逐舰（Zumwalt-class destroyer）等仍沿用当年的设计理论。尤其值得注意的是，舰船相比飞机对空气动力学敏感度较低，因此有棱角的结构近来被积极应用于隐形舰艇研究。瑞典军工企业Saab公司设计的“维斯比级轻型护卫舰（Visby-Klass Korvett）”便是代表。舰艇表面覆盖着几乎找不到曲线的三角形外板。为最大化隐形性能，舰炮被设计为隐藏在舰体内，仅在作战时伸出射击，同时还应用了为避免热追踪而将发动机废气与冷空气混合降温后排放等技术。躲避敌方监视的“海洋隐形”的终极形态便是潜艇。但潜艇存在为启动发动机需要空气，必须定期浮上水面的缺点。因为水面以下没有空气，无法启动潜艇发动机。现代潜艇大多在水面启动发动机为电池充电后，在水下用电池驱动电机。浮上水面时，潜艇可能在热量、声音、视野等各方面暴露于侦察手段之下。世界各国渴望开发“核动力潜艇”的原因正在于此。核潜艇无需浮上水面即可发电，因此水下运行时间极长。船员饮用水也可利用剩余电力将海水转化为淡水使用。韩国去年10月在庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议上，李在明总统曾向美国总统唐纳德•特朗普紧急请求“允许向韩国供应核潜艇燃料”，特朗普总统给出了肯定答复，此后韩国国内便开始了核潜艇建造的相关讨论。李沅柱 takeoff@donga.com