国民力量党所需的书生意识和商人感觉



“政界人士应该同时具备书生的问题意识和商人的现实感觉。”



前总统金大中在2005年1月1日对前来拜年的政治家们提出了这样的建议。当时，金大中说：“需要像书生一样认真思考什么是正确道路的书生的问题意识，但如果一味沉迷于此，就无法从顽固中摆脱出来。也需要商人们思考怎样才能赚钱、什么时候买东西、什么时候卖东西的现实感。”政界有分析认为，金大中针对的是当时执政党开放国民党的强硬派。有分析指出，不能执着于“改革”这一问题意识而忽视直面“现实”的商人感，从而丧失了改革的动力。



“书生的问题意识”和“商人的现实感觉”作为代表金大中的思想，十分脍炙人口，成为民主党政治家的理念和方针。卢武铉前总统不顾支持群体的反对，签订韩美自由贸易协议，也是出于同样的原因。这也是该党的精神支柱、前国务总理李海瓒生前强调“价值要从历史中学习，方法要从现实中学习”的根据。李在明总统也把实用主义作为国政运营的核心基调，曾经引用书生意识和商人感觉。开放国民党的强硬派一味执着于废除《国家安全法》和修改《私学法》等“四大改革”和书生意识，回避商人感觉，最终将政权拱手让给了在野党。



保守政党也是在以保守的书生意识为基础、同时具备利用进步议题的商人感觉时，奠定了执政基础。国民力量党的前身政党们一直坚持着守护自由民主主义和法治主义的问题意识。他们发挥商人感觉，实施并落实了全民健康保险和基础年金等福利政策。朴槿惠政府（7.4%）的年均最低工资增长率也比文在寅政府（7.2%）更高。这是以商人感觉抢占以前由进步政党垄断的议题，使其成为现实。随着后冷战时代的到来，保守政党通过同苏联、中国建交的“北方外交”拓宽经济领土，这也是发挥商人感觉的结果。



现在国民力量党正在丧失书生意识。对于全体国民实时关注的12月3日紧急戒严事件，他们没有痛快地表示其违宪、违法；在要求解除戒严议案的表决中，议员们大举缺席；他们还试图更换党员们民主选举的总统候选人却未成功；党代表对法院判处前总统尹锡悦无期徒刑表现出似乎否定的态度。对于用保守的核心价值打造的自由民主主义和法治主义的守护，正在流于形式。



因为只专注于极端的自由主义和市场主义，商人的感觉也在逐渐蒸发。代表党的劳动、福利政策不知从什么时候起已销声匿迹。尹锡悦政府表示将灵活实行每周52小时制，试探69小时制，在引起青年们愤怒后才决定撤回。院内代表宋彦锡1日在党劳动委员会会议上表示：“市场上似乎有一些误会，认为我们国民力量党没有站在劳动者一边。”想要消除误会，就要用行动证明书生意识和商人感觉并存。这也是重建走向溃败的保守派的第一步。

