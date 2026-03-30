泰格•伍兹因“酒驾或药驾”被捕后获保释

“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（51岁，美国）因涉嫌“在酒精或药物影响下驾驶（Driving Under the Influence）”被警方逮捕并拘留，后获保释释放。据美联社等媒体报道，伍兹于28日在美国佛罗里达州马丁县驾驶其本人拥有的路虎汽车时与一辆卡车相撞。事故导致车辆侧翻，伍兹从副驾驶车窗爬出。马丁县治安官约翰•布丹西克在新闻发布会上表示，“伍兹在住宅区道路上超速行驶时发生事故，他当时处于无力的状态，我们怀疑他服用了药物。”伍兹在事故后立即进行的酒精检测中呈阴性，但因拒绝尿检而被捕。拍摄嫌犯面部照片后，伍兹缴纳了保释金并被释放，但他仍面临“在酒精或药物影响下驾驶”和破坏财产的指控。伍兹在2021年也曾因在加利福尼亚州洛杉矶附近道路驾驶捷尼赛思汽车时发生侧翻事故而严重受伤。2017年，他因被发现在自己受损的奔驰车内睡觉而被捕，当时车辆停放在停车场，他也因此面临“在酒精或药物影响下驾驶”的指控。当时伍兹陈述称服用了止痛药，最终被处以罚款、缓刑及社区服务等。英国《每日邮报》称，伍兹的驾驶技术和习惯是导致此次事故的原因。伍兹的一位身边人士在接受该媒体采访时表示，“伍兹是个驾驶技术很差的人，有时甚至会在草坪管理公司停放重型装备的道路上疯狂超速。”去年接受腰部和跟腱手术的伍兹，最近通过参加屏幕高尔夫联赛TGL比赛，时隔386天重返实战，为重返赛场做准备。然而，受此次事故影响，他实际上已很难参加下月开幕的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛首场大满贯赛事——大师赛。金正勋记者 hun@donga.com