金孝周，一切顺利的一天…54洞低于标准杆25杆 创最低杆数纪录

金孝周（31岁，照片）创下美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛54洞最低杆数新纪录，距离连续两周夺冠更近一步。金孝周在29日于美国亚利桑那州凤凰城的旋风高尔夫俱乐部（72杆）举行的美国女子职业高尔夫巡回赛福特锦标赛第三轮比赛中，全场零柏忌，抓下1只老鹰和9只小鸟，打出低于标准杆11杆的61杆。金孝周以总计低于标准杆25杆的191杆成绩，以4杆优势领先排名第二的内莉•科达（28岁，美国），跃居单独领先。低于标准杆25杆的191杆是美国女子职业高尔夫巡回赛54洞最低杆数新纪录。此前的纪录是由安妮卡•索伦斯坦、金世煐、畑冈奈纱、姜丹尼尔等人保持的192杆。美国女子职业高尔夫巡回赛72洞最低杆数纪录是金世煐在2018年索恩贝里精英赛上创造的低于标准杆31杆的257杆。如果金孝周在最后一轮再减少7杆或以上，她将达成新的纪录。上周在奠基人杯中夺得赛季首冠的金孝周，在本届比赛中也延续着绝佳的击球手感。金孝周表示，“从第一杆到第十杆，一切都非常顺利”，“无论是发球杆、铁杆，还是推杆，一切都如我所愿。”截至第二轮比赛，金孝周还落后科达2杆，但在当天比赛的前半程，她便减少了4杆，升至并列领先。随后，她在10号洞推进了约10米的长推小鸟球，成为单独领先者。之后，她在11号洞抓下小鸟，12号洞擒获老鹰，13号洞再添小鸟，不断扩大领先优势。继上周之后，金孝周再次在冠军组中与科达相遇，她表示，“因为是领先者，最后一天可能会更紧张，但我只想做好自己该做的事，希望能笑着完成比赛”，“在这个赛场，任何人都能打出‘最低杆数’，因此我会集中注意力直到最后。”科达则表示，“我也毫无失误地减少了5杆，但与金孝周一比，感觉微不足道。”两位选手将于30日上午5点40分在冠军组开球。金正勋记者 hun@donga.com