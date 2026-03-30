轻微犯罪审查不断增加……该交给常识的应交给常识



去年11月，首尔某超市发生一名60多岁的低保户偷香肠时被抓住的事件。他向警方陈述说，和他相依为命的孙女想吃香肠，但他没有钱买。据说，由于损失金额不大，超市主人也不愿意处罚他。该案件不久前被提交到管辖警察署轻微犯罪审查委员会，通过没有刑事立案、不留案底的即决审判，以小额罚款刑结束。据悉，像这样提交到轻微犯罪审查委员会的生计型案件每年都在增加。今年1月有580人被提交，比去年同期增加约70%。



有分析认为，今年以来提交审查委员会的案件大幅增加，是因为去年“巧克力派就餐”事件的影响。物流公司保安从公司冰箱里拿出巧克力派等1050韩元的零食被起诉，在一审中被判罚款5万韩元。虽然二审法庭宣判无罪，但这是体现检警处理案件是多么机械的代表性的事例。



部分人主张，如果因为是小犯罪而减刑，就会出现轻视法律的风气。妥善处理轻微犯罪的制度有必要严格管理标准，以免被惯犯们恶意用来躲避法网。但是很多人指出，因为小小的误判或日常错误而发生的事情，将平凡的市民规定为犯罪者，将其送上法庭是滥用公共权力，也是浪费。如果在职场以未经允许吃1000韩元左右的零食为由，接受近两年的调查和审判，遭受痛苦，那么这与常识相去甚远。对巧克力派事件宣判无罪的二审法官说，“至于刻薄到这种程度吗?”，也是出于同样的原因。



从日本、英国等海外案例来看，如果是轻微犯罪，就通过道歉和损害赔偿等方式仲裁当事人之间达成协议，并采取将公共权力的介入最小化的程序。这是为了防止大量出现有前科者，同时防止调查机关因这种事件浪费不必要的资源。韩国也应该积极利用轻微犯罪审查委员会等制度，检察机关也应该通过缓期起诉等方式减少消耗性的法庭攻防战。法律应该是最后的手段。能用常识解决的事情用常识解决，才是成熟的法治主义。

