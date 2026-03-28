“10名顾客中有8人点可乐”…大学路酒馆消失的烧酒箱

“去年感觉多少还能卖些啤酒，最近来10个顾客的话，有8个只点可乐。”25日晚7时，在首尔钟路区大学路经营炸鸡店的赵某（52岁，人名音译下同）叹着气说道。虽然是客流高峰时段，但店内9张桌子中只有2张坐着客人。即便如此，其中一桌的大学生顾客也只点了一瓶可乐分着喝。赵某说：“好不容易来的客人也完全不点酒，或者就点一杯零度可乐坐上两三个小时。”三个冰箱中有两个装满了可乐和汽水。当天大学路的巷子里，因停业的酒馆增多而显得冷清。成均馆大学正门附近的商业楼也贴着“出租”告示，一些烤肉店未作任何说明便关门了。在附近经营韩式酒馆的金妍珍（48岁）说：“销售额比去年减少了20%以上”，“但月租也没降，撑不下去空出来的店铺也没人接手。”以大学生等年轻群体为中心的不饮酒趋势流行开来，大学街商圈和酒类行业陷入困境。过去与公司职员一同构成酒类消费主力的大学生不再饮酒，导致消费骤减，这一波冲击直接波及了相关行业。曾经每晚顾客盈门的大型餐厅也空着半数餐桌，只有营业至深夜的咖啡厅、24小时洗衣房和无人食品店还亮着灯。大学街商圈酒馆的不景气也体现在数据上。据首尔市统计，该大学路商圈内申报为啤酒屋或简易酒馆的店铺，从2019年底的106家减少到去年底的70家。西大门区新村在同一时期从240家减少到172家，减少了约28%。广津区建大入口站附近也从169家减少到145家。24日，新村商圈内停业的酒馆也隔三差五可见。关门店铺的玻璃上贴着“无转让费”字样的告示牌也不在少数。这意味着商圈已低迷到连转让费都收不回的程度。在新村经营酒馆近10年的崔东元（62岁）说：“1楼有烤肉店，2楼有啤酒屋，3楼有练歌房的所谓‘新村公式’早已成为过去式”，“停业后连招牌都没拆掉的情况也数不胜数。”随着酒类消费减少，部分酒馆开始销售一杯烧酒加冰、售价2000韩元的“单杯酒”。在新村经营中餐连锁酒馆的一位店主说：“这是一年前总公司新增的菜单”，“刚开始引入单杯酒时半信半疑，但（不怎么喝酒的）大学生顾客可以无负担地饮用，所以还算卖得不错。”据说，目前相对卖得好的不是烧酒或啤酒，而是鸡尾酒或威士忌等。汉城大学在读生卢泰沅（25岁）说：“在大学路等地的酒馆打工时，切身感受到相比‘炸弹酒’，大家更倾向于用美味的下酒菜佐餐。”酒类行业也开始制定对策，以抓住逐渐远离酒水的大学生。海特真露面向今年入学的新生举办了认证酒席即可获赠纪念品的活动。OB啤酒也通过大学生征集等活动，试图吸引远离酒水的大学生。此外，还有通过无酒精啤酒等寻找出路的动向。海特真露和OB啤酒正扩大营业，向以往只销售酒类的酒馆推广本公司无酒精啤酒。便利店等流通渠道也通过推出自有品牌的无酒精酒类产品等方式，积极吸引大学生消费群体。李多谦记者、郑瑞英记者 gyeom@donga.com、cero@donga.com