高级公职人员平均财产21亿韩元…73%靠“股票”赚钱

李在明政府第一届国务委员（部长级）的平均财产统计为49.9072亿韩元。这比尹锡悦政府第一届国务委员的平均财产（40.9027亿韩元）高出约9亿韩元。政府公职人员伦理委员会26日公布了包含上述内容的高级公职人员定期财产申报结果。当天，国会和大法院公职人员伦理委员会也公开了国会议员和高级法官等人的财产明细。在政府公职人员伦理委员会公开财产的1903人中，76.1%的人财产有所增加。财产增加最多的是平安北道知事李世雄，李知事本人持有的股票价值较上次财产申报增加了540.0199亿韩元，申报财产为1587.2484亿韩元。由此，李知事在财产总额和增加额方面均位居榜首。李在明总统申报的财产为49.7721亿韩元，较上次申报增加18.8807亿韩元。特别是，李总统申报的存款较上次增加约14亿韩元，达30亿韩元。青瓦台总统室解释称，“主要源于版税、工资、上市指数基金评估收益等”。部分总统室幕僚也因股票价值上升而财产增加。总统法律秘书官李章亨因特斯拉等海外股票评估额增加，申报财产达134亿韩元，较上次财产申报增加44.1721亿韩元。此外，总统室幕僚中，春秋馆长金相昊申报了7套住宅。高级法官中申报财产最多的是大邱家庭法院院长林海智，达388.119亿韩元。韩载熙记者 hee@donga.com