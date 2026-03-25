特朗普打出谈判牌，“共同管理霍尔木兹海峡”

美国总统特朗普当地时间23日在美国有线电视网（CNN）上表示：“包括伊朗弃核在内，已经就15个项目与伊朗达成了协议。”他在同一天会见记者时表示，将就伊朗封锁的霍尔木兹海峡的管理问题进行谈判。他表示：“（霍尔木兹海峡）将会开放，我和伊朗最高领导人阿亚图拉（音）将共同管理（海峡）。”自此次战争2月28日爆发以来，特朗普主张美伊进行对话并进行谈判尚属首次。他当天通过“真实社交”平台表示，与伊朗方面进行了为期两天的“有益且建设性的对话”，并表示之前预告的轰炸伊朗发电站等也将推迟5天。他还表示：“几乎在所有地方都达成了协议。伊朗非常强烈地希望达成协议，我们也一样。”在这种背景下，《政客》和阿克西奥斯等媒体指称伊朗国会议长加利巴夫是美国的谈判对象。加利巴夫8日被选为伊朗最高领导人，但一直没有露面，因此是被传人身安全出现异常的伊朗领导人穆杰塔巴的亲信。路透社说，结束这场战争的谈判最快可能在本周内于巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。相反，伊朗则表示否认，称“从未与美国举行任何会谈”。伊朗外交部发言人埃斯迈尔·巴盖23日对官方的伊朗伊斯兰共和国通讯社表示：“最近几天通过几个友好国家收到了美国要求谈判结束战争的信息，我们只表明了原则性立场。”他还说：“在过去的24天里，强加的战争还在持续，没有和美国进行任何协商和对话。”加利巴夫也在X上否认伊美对话，反驳道：“特朗普总统试图操纵金融市场。”不过，有评价认为，由于战争长期化，两国负担加重，美伊通过第三国进行间接接触或秘密对话的可能性很大。特别是伊朗担心保守强硬派的反对、破坏政教一体体制的正当性等，难以公开承认与美国对话的事实。也有分析认为，特朗普为了争取向伊朗投入地面部队所需的准备时间，从“烟幕战术”的角度出发，故意突出与伊朗的对话事实。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com