“超大型电子屏幕上是我自己的脸” 粉丝们不停对着‘LUUX’按下快门

21日，首尔钟路区光化门广场因庆祝防弹少年团（BTS）回归的全球“阿米（ARMY，BTS粉丝俱乐部）”们的欢呼声和紫色浪潮而涌动。位于广场中心的国内最大规模数字标牌“LUUX”，超越了单纯的电子屏幕，扮演了一个让粉丝们实时互动的平台角色。当日下午4时58分，当LUUX巨大的屏幕上开始直播粉丝们的影像时，来自菲律宾的珍•尤杰维洛（38岁）和琳•卡斯蒂略（38岁）爆发出了欢呼声。忙于用智能手机拍摄下自己在紫色相框中模样的尤杰维洛表示：“观看演出已经很让人激动了，还能成为LUUX的主角，真是非常特别的一天。”这是LUUX策划的“直播！与阿米合影”活动的一个场景，演出前后共分三次，将粉丝们的实时影像投放到面积达3000平方米的大型屏幕上，将庆典氛围推向高潮。当日，LUUX从早上6时开始，依照“防弹少年团时间线”运营了18个小时。每逢整点，屏幕会播放告知距离演出剩余时间的倒计时视频，从上午10时起，则通过分屏画面实时转播演出场地全景，进一步烘托了气氛。特别值得一提的是，LUUX上还定期播放了粉丝们为支持防弹少年团完整体回归而自发筹款制作的祝贺视频，以及金泰亨（V）、田柾国（JUNG KOOK）、郑号锡（J-HOPE）等成员的个人粉丝团的广告。粉丝们等待广告播放时间，拍摄“认证照”并分享到社交网络服务，以各自的方式享受庆典。造访光化门的国内外粉丝纷纷停下脚步，对着LUUX按下快门。演出前后各两个小时，演出主办方提供的内容在LUUX上播放，将广场变成了一座巨大的露天剧场。演出结束后，随着防弹少年团的歌词，屏幕上出现了“感谢你们的陪伴！”的满屏信息，各处快门声随即响起。自2020年起就一直支持防弹少年团的赵某（40岁）表示：“从市厅站一路走来，远远地看到LUUX屏幕上‘BTS’的字样，心里顿时涌起一阵感动。”李多谦记者 gyeom@donga.com