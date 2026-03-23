“风之孙”李政厚，MLB最后一场热身赛轰出首记本垒打

“风之孙”李政厚（28岁•旧金山巨人）在新赛季开季前最后一场热身赛中击出本垒打，以愉悦的心情迈向常规赛季。李政厚22日在美国亚利桑那州斯科茨代尔体育场举行的与克利夫兰队的美国职业棒球大联盟（MLB）热身赛中，作为第一棒击球手兼右外野手首发出场，交出了3个有效击球、2支安打（1记本垒打）、1分打点、2得分的成绩单。李政厚在当天第二个击球回合即第三局下半局两人出局一垒有人的情况下，击出了一支右前安打。随后，在比分6比0领先的第四局下半局两人出局时，他瞄准右手投手坦纳•比比（27岁）投出的、时速150公里的正中快速球，轰出了一支飞越右外场中间围墙的一分本垒打。这是李政厚在MLB常规赛季和热身赛合计中，自去年9月9日对阵亚利桑那队比赛后，时隔194天再次击出飞越围墙的本垒打。迎来MLB第三个赛季的李政厚，在今年热身赛中取得了击球率0.455（22个有效击球、10支安打）、1记本垒打、4分打点、OPS（上垒率+长打率）1.227的成绩。出战8场比赛，未被三振出局一次。这是自2024年踏上美国赛场以来，他在热身赛中取得的最佳战绩。旧金山队在本场打击战中最终以10比7获胜。旧金山巨人队将从23日起，在三天内与一支小联盟球队等进行三场评估赛，之后于26日上午9时5分起，在主场甲骨文球场对阵纽约洋基队，进行常规赛季揭幕战。当地时间25日下午5时5分开始的这场比赛，是2026赛季MLB常规赛季的正式揭幕战，被称为“MLB开赛之夜”。迎来美职棒大联盟第二个赛季的金慧成（27岁•洛杉矶道奇）在22日对阵奥克兰运动家队的热身赛中，作为第六棒击球手兼游击手首发出场，交出了4个有效击球、1支安打、1分打点、1次三振的成绩。金慧成在MLB热身赛中的击球率达到了0.407（27个有效击球、11支安打）。李素妍记者 always99@donga.com