美国选手约翰逊在女子速降项目中夺金并表示：“受伤的沃恩在转运直升机上为我加油”

布里吉•约翰逊（30岁，美国）在8日举行的2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会高山滑雪女子速降项目中夺得金牌。她在意大利科尔蒂纳丹佩佐托法内高山滑雪中心举行的记者会上表示：“沃恩的教练转告我，沃恩在直升机里还在为我加油。”当天，在比赛开始仅13秒便摔倒并严重受伤的“滑雪女王”林赛•沃恩（42岁，美国）在乘直升机转运途中，仍不忘为美国队队友加油。约翰逊当天以1分36秒10的成绩，赢得了个人职业生涯的首枚奥运金牌。约翰逊也曾像沃恩一样，在这座滑雪场经历过伤痛。约翰逊曾在托法内高山滑雪中心训练时膝盖受伤，导致其2022年北京冬奥会的参赛计划受挫。约翰逊表示：“我知道梦想破灭是什么滋味。”沃恩被转移到科尔蒂纳丹佩佐的科迪维拉普蒂医院重症监护室接受治疗后，又被转送至特雷维索的卡•丰塞洛医院。卡•丰塞洛医院发布声明称：“沃恩在骨科接受了手术，以稳定左腿骨折。”美国滑雪队表示：“沃恩目前情况稳定。”沃恩的绰号之一是“科尔蒂纳女王”。因为她仅在本届奥运会举办的这条赛道上，就赢得过12次国际滑雪联合会（FIS）世界杯冠军。尽管沃恩对这条赛道了如指掌，但她在本届奥运会上未能征服一处隆起形状的凸起。据美联社报道，在这条赛道上，选手们会穿过悬崖之间，经过一段速度可达每小时130公里的“托法纳直道”区域。比赛稳定性的关键取决于托法纳直道区域前的转弯点。该点有一处设计为向上倾斜的部分。沃恩在此处身体腾空后擦过旗门，失去了平衡。挪威滑雪运动员卡伊莎•维克霍夫•利（28岁，挪威）表示：“该路段一直崎岖不平，但今年的最后一个凸起似乎更大。”国际滑雪联合会女子赛事总监彼得•格尔多尔表示：“（凸起）与往年没有太大不同”，但他也补充说：“既然是争夺奥运奖牌的比赛，理应具有一定挑战性。”沃恩在确诊前十字韧带撕裂后仍坚持参加奥运会，最终因震惊性的伤病结束奥运之旅，祝愿她早日康复的信息纷至沓来。与沃恩交情深厚的网球巨星拉斐尔•纳达尔（40岁，西班牙，已退役）在X（原推特）上写道：“你是坚韧的象征。祝你早日康复。”国际奥委会主席柯丝蒂•考文垂表示：“沃恩是永恒的奥运冠军。”韩钟浩记者 hjh@donga.com