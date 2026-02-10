超半数青少年认为“需要对青少年使用社交网络进行监管”…向成年一代发出求救信号



相关调查显示，超过半数的青少年认为社交网络依赖问题严重，需要加以监管。这是《东亚日报》与韩国青少年基金会等机构共同对700名15至24岁青少年进行问卷调查的结果。近半数受访青少年认为社交网络有害其心理健康，主要原因包括“因与他人比较而产生的剥夺感”以及“接触煽情性和暴力内容”。在被问及使用社交网络后的心情时，许多回答是“责备自己没能控制好时间”或“感到空虚和自尊心下降”。



此次调查表明，青少年们自己已认识到社交网络成瘾问题的严重性。同时，这也可解读为他们在向成年一代发出求救信号，要求制定解决方案。据悉，最近参加智能手机过度依赖治疗夏令营的一名学生吐露：“整天看社交网络，一天结束时就会感到‘现实冲击’，产生失落感。每晚都想砸碎智能手机。”还有初中生表示：“无论去哪里朋友们都在玩手机，于是自己也不由自主地看起手机。”这是被困于社交网络和短视频算法、内心逐渐生病的生动证言。



正视这一现实的各国政府正着手进行大胆的政策试验。澳大利亚禁止16岁以下青少年注册社交网络账户，法国、西班牙、英国等也正在推进使用年龄限制。此外，还出现了限制社交网络使用时间，或控制平台算法以避免向未成年人推荐刺激性内容等方案。韩国青少年的社交网络使用率位居世界前列，我们同样亟需制定对策。



然而，仅靠一味禁止使用智能手机难以期待实效。考虑到社交网络已深度融入青少年的日常生活，成为其沟通和自我表达的空间，必须寻求接受度较高的方案。同时应要求平台企业进行自我整改，例如阻断旨在延长青少年账户停留时间的算法运作，隐藏提高成瘾性的“点赞”数量显示等。此外，还应积极展开讨论，为青少年创造无需依赖智能手机也能与朋友交流、度过闲暇时光的环境。

