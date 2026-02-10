自民党取得316席史上最大压倒性胜利，日本大选出现“高市魔法”

日本首相高市早苗领导的执政党自民党在8日举行的众议院选举中取得压倒性胜利，在465个议席中占68%的316席。比现有的（198席）足足增加了118席，超过了可以提议修宪的全体三分之二（310席）。这也超过了自民党在1955年创下的大选最高成绩（1986年300席）。凭借史无前例的议会选举压倒性胜利，高市早苗可以单独提议修宪为连其政治导师、前首相安倍晋三都未能实现的“可战争国家”。安倍晋三在2012年国会选举中仅获得294个议席。高市早苗当天参加富士电视台等节目时表示，“修改宪法是自民党的党论，希望各党准备的宪法修正案在（国会的）宪法审查会上得到忠实的审议”，表明了修宪意志。自民党将获得目前在野党占据的宪法审查会会长职位，加快修宪步伐。自民党在此次选举前表示，将修改规定“永久放弃战争和武力活动、拥有陆海空军战斗力和否认交战权”等的宪法第九条。其意图是重新标明自卫队，实际上成为“可战争的国家”，并加强国防力量。修改宪法需要众议院和参议院各三分之二以上赞成才能提出。之后在国民投票中要获得过半数支持。不过，自民党和联合执政的日本维新会在共有248个席位的参议院中未能获得过半数议席。对此，日后高市早苗和自民党会以何种方式培养修宪共识也备受关注。有评价认为，通过此次选举，日本的保守化进一步加深。在众议院，自民党和日本维新会（36席）合计议席为352席（75.7%）。中立保守国民民主党获得28席，比原来增加1席，极右倾向的参政党获得15席，增加13席。泛保守阵营合计议席达到395席（84.9%）。相反，第一在野党立宪民主党和第三在野党公明党创建的“中立改革联合”仅获49席，比原来（167席）锐减118席。黃仁贊 hic@donga.com