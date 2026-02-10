向金建希赠送《李宇换画作》、涉嫌“买官”的金相玟被判无罪

法院对因涉嫌在担任检察官时，以请托公推国会议员为目的、将价值1.4亿韩元的李禹换画家的画作送给时任总统尹锡悦夫人金建希而被拘留并移交审判的前检察官金相玟判处有期徒刑、缓期执行。不过，金相玟在准备参加议会选举时，由企业家金某处代缴车辆租赁费用的嫌疑（违反政治资金法）被判无罪。首尔中央地方法院刑事合议21庭（庭长法官李贤福）9日对相玟判处有期徒刑6个月，缓期1年执行，并处罚金4139万韩元。法庭表示：“没有足够的直接或间接证据证明金相玟亲自把画作交给了金建希。”特检（特别检察官闵中基）要求法庭以违反《禁止请托法》判处金相玟有期徒刑3年，以违反《政治资金法》判处有期徒刑3年，并追缴4100多万韩元。但是，对于艺术品中间商姜某陈述，“听金相玟说，‘金建希收到画后非常喜欢’”，法庭认为“与客观情况不符，说法前后不一，难以认定其可信度”。特检组在扣押搜查金建希之兄金振宇（音）岳母家时发现了画作，法庭对此认为，“不排除金振宇是实际购买者的可能性”。不过，金相玟涉嫌由企业家金某代缴4200万韩元左右的选举运动车辆租赁费，被判有罪。同一天，首尔中央地方法院刑事合议26庭（庭长法官李贤京）就所谓的“管家门”疑云，对涉嫌《特定经济犯罪加重处罚法》中贪污的金艺成（音）宣判无罪，并驳回部分公诉。法庭对金艺成贪污24亿韩元的嫌疑宣判无罪，对于将借名法人资金9亿韩元等私自使用的嫌疑表示“无法确认与金建希等的关联性”，判断不属于特检调查对象。此前，金建希特检组对金建希适用了参与德意志汽车股价操纵的嫌疑和无偿接受政治掮客明太均舆论调查的嫌疑等，但一审法院宣判金建希无罪，只认定从统一教方面接受香奈儿包和格拉芙项链的嫌疑有罪。一名检察官出身的律师表示：“特检组势必受到无理起诉的批评。”吕根镐记者、宋慧美记者 yeoroot@donga.com、1am@donga.com