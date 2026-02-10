防弹少年团光化门演出预计将吸引26万人…警方部署特攻队

预计下月21日在首尔光化门广场举行的防弹少年团（BTS）的复出演出将吸引最多26万人群，警方决定全力以赴应对，包括部署警察特攻队。9日，首尔警察厅长朴正保（音）在例行记者座谈会上就防弹少年团演出表示：“已指定公共安全副厅长担任工作组组长，正在筹备以确保活动安全举行。”警方预测，从光化门广场北侧设置的演出舞台到中区德寿宫大汉门一带将聚集23万人。届时若人群聚集至崇礼门，预计最多将吸引26万人。警方计划根据人群密集程度，将相关区域大体划分为4个区块，再细分为15个小区，并为每个区块指定总警级负责人，全力做好现场安全管理。此外，为应对活动当天可能发生的暴力、骚乱、恐怖袭击等，警方计划在现场部署首尔一线9个警察厅所属的13个强力班以及警察特攻队。不过，具体投入的警力规模尚未确定。另外，本次免费演出将于23日开放线上预订门票。为防范可能出现的利用非法宏程序（自动输入程序）、攻击服务器等造成的混乱，警方计划指定网络调查大队专职团队进行事先监控。考虑到线上社区等可能出现暗示活动恐袭等威胁帖文，警方制定了由专职团队进行调查、一旦发现立即处罚的方针。警方还针对借售票或住宿券之名进行的诈骗等非法行为做好了准备。此前，主办方HYBE公司表示将安排3553名安保人员，但警方计划根据人群聚集情况，要求HYBE公司增派安保人员。李基旭记者 71wook@donga.com