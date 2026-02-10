“医生的医院在哪里？”……迷惑老年人的“人工智能专家”



78岁的男性A某是油管（YouTube）老年健康频道的忠实观众。头发花白的资深医生总能像点穴似地讲到他的关注点，让人觉得很是有用。尤其打动人心的是那份体贴温柔。“是不是担心孙子因为你有异味而不愿意靠近你?”“明明很忧郁，怕给孩子添麻烦，不敢表现出来吧?”可能因为是同龄人，随着身心变得脆弱而涌现的那些情绪，医生总能精准地把握。



70多岁中期的女性B某整天开着油管上的“银发族故事”频道。《在儿子面前扇我耳光的儿媳》《在丈夫葬礼上哭泣的女人，原来是我的朋友》……长度一两个小时的视频，比任何电视剧都更加津津有味。也许是因为以真实故事为基础，代入感也更强。再加上可以倒回、反复播放，优点更加明显。



《2025老年人统计数据》显示，65岁以上老年人观看视频的时间近年来大幅增加。老年专门频道也随之增加。问题是这些节目的相当一部分是假冒伪劣产品。用生成型人工智能制作的虚拟人物介绍自己是“有46年经验的韩医师”“有35年经验的内分泌内科医生”……虽然强调“根据论文和统计资料制作了视频”，但很少能明确指出出处。



人工智能专家的性别和年龄段通常根据频道性质设定。最常见的概念是大学教授出身的退休医生。管理老年皮肤的频道还推出了50多岁的女性医生。因情绪孤立和健康问题感到不安的老年人很容易被这些人吸引。对韩语流利的外国人工智能医生也说“谢谢！老师”的留言接连不断。



老年人故事也很有可能是人工智能作品。一名长视频资深制作专家表示：“复制点击率高的其他频道故事的剧本后，只改变主人公的名字和地名，用人工智能制作新的故事。”尽管如此，很多情况下并没有明确指出这不是真实的故事。也有不少频道添加了“请用邮件发送故事”的字句，巧妙地让人看起来像是真的。



老年层是人工智能脆弱阶层。制作精巧的虚拟人物针对老年人常患疾病，用共鸣的语言拉近距离。医生服和诊疗经验之谈有助于他们的权威。算法反复曝光类似的渠道，陷入人工智能专家的世界，往往只需要一瞬间。



油管要求用人工智能制作的内容上标明“变更或合成的内容”的字样。根据人工智能基本法，还实行对人工智能内容的标示义务。但仔细确认相关内容的老年人并不多。实际上，即使有“老人家，这不是真的，不要被骗了”的担忧留言，大多数人也不会动摇。



政府表示，将限制推出虚拟专家的广告。通过点击率和广告获得收益的油管频道也不能用假象迷惑观众。最近有很多教授如何制作人工智能影像的讲座。对于老年人来说，相比制作技术，当务之急是教育他们分辨可信信息的标准和说明定制影像传达给个人的过程。

