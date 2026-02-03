随着中国“限韩令”缓和预期升温 韩国时尚品牌纷纷进驻上海

在全球第二大时尚消费市场中国寻求新增长动力的韩国品牌正加快行动步伐。这与中国“限韩令”（限制韩流措施）有望缓和的预期相契合，加之韩国品牌在中国年轻群体中人气攀升，各品牌正筹划通过高端化、本土化战略强化竞争力。2日，LF集团宣布在中国上海“新天地”开设其高端休闲品牌Hazzys（哈吉斯）的海外首家旗舰店“SPACE H上海”。这是继首尔中区明洞的SPACE H首尔之后，LF集团设立的第二个重点门店。新天地是国际奢侈品牌云集的精品街区，聚集了大量关注时尚的中国年轻群体及各国游客。LF集团自2007年与中国三大男装企业之一报喜鸟集团建立合作伙伴关系，在华开展业务，至今已在百货商场及大型购物中心运营约60家门店。此次新增旗舰店，意在将Hazzys推向高端品牌。韩国时尚品牌Musinsa也于去年12月在上海开设了海外首家门店“Musinsa Standard上海淮海百盛店”。继其首家海外集合店“Musinsa Store上海安福路”之后，该公司接连布局上海，展现出以上海为中心拓展中国业务的意图。Musinsa正为韩国中小时尚品牌在初期阶段稳定进入海外市场提供全方位支持，包括开拓销路、市场营销及物流等。Marithe+Francois Girbaud亦于去年7月通过Misto Holdings（前身为Fila Korea）在上海新天地开设首家门店。运营眼镜品牌Gentle Monster的IICOMBINED公司也于2016年正式进军中国市场，目前在北京和上海运营着20多家门店。此外，在中国MZ世代中广为人知的品牌如EMIS、MLB等，也正以上海等地为中心，不断增加在中国市场的门店数量。在中国校服市场备受青睐的Hyungji Elite上月与中国智能外骨骼机器人专业企业“上海众帅机器人有限公司”签署业务合作协议，共同开发“可穿戴机器人”，以扩大其在中国的影响力。韩国国内时尚企业认为韩国服装市场难以持续增长，正致力于开拓中国市场。据产业通商资源部发布的“2025年年度及12月进出口动向（暂定值）”，自去年1月1日至12月25日，对华纺织品出口额达13.7亿美元，超过对美出口额（12.7亿美元）。据大韩贸易投资振兴公社等机构分析，韩国时尚市场受消费停滞影响，预计年均增长率仅维持在1%左右，而中国市场则有望实现3%以上的增长。首尔大学服装学系教授秋湖贞（音）分析称：“在韩国国内时尚市场面临增长极限的情况下，进军地理位置邻近且时尚市场规模庞大的中国是必然的战略。上海作为引领潮流的时尚城市，其地位举足轻重，将成为时尚品牌极具吸引力的选择。”李素贞记者 sojee@donga.com